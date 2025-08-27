Revisión de redes sociales y controles vecinales para obtener la ciudadanía en EEUU

Trump permite los denominados «controles vecinales» (dejar que cualquier persona del entorno del solicitante dé su opinión sobre éste) para obtener la ciudadanía

El Gobierno de Estados Unidos permitirá los denominados «controles vecinales» hacia las personas que soliciten la ciudadanía. Según el gobierno, se trata de asegurar el «pleno apego» del extranjero a la Constitución estadounidense así como su «buena disposición para el orden» del país. En la práctica, esto supone que se podrán solicitar «cartas testimoniales de vecinos, empleadores, compañeros de trabajo y socios comerciales que conozcan al extranjero y puedan proporcionar información fundamentada sobre» éste.

Se determinará el «americanismo» de los solicitantes de nacionalidad a través de testimonios de vecinos y control de redes sociales. AL DIAZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO/EP

Comprobar el «antiamericanismo»

Un memorando del Departamento de Seguridad Nacional difundido por la cadena de televisión estadounidense CBS revela lo que quiere hace el organismo. Asegura que «terminará de inmediato la exención general de las investigaciones de vecindario para garantizar plenamente que los extranjeros que solicitan la naturalización cumplan con los requisitos legales, incluyendo, pero no limitado a, el pleno apego a los principios de la Constitución (…) y la buena disposición para el buen orden y la prosperidad de Estados Unidos».

De este modo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración podrá solicitar «cartas testimoniales de vecinos, empleadores, compañeros de trabajo y socios comerciales que conozcan al extranjero y puedan proporcionar información fundamentada sobre» éste.

Las investigaciones descritas en el documento incluyen «al menos» los cinco años previos a la presentación de la solicitud de ciudadanía.

Esta es la última de una serie de medidas de la Administración de Donald Trump para intensificar la investigación de antecedentes a inmigrantes. A principios de agosto, el USCIS anunció un examen de «antiamericanismo» para todas aquellas personas que soliciten permiso de residencia o de trabajo. Esto incluye la revisión de sus perfiles en redes sociales.