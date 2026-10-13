Los Reyes comienzan su visita histórica a Ceuta

Felipe VI y doña Letizia recorrerán la ciudad autónoma, rendirán homenaje a los fallecidos en el mar y pasarán la noche en Ceuta antes de viajar a Melilla

Los Reyes, don Felipe y doña Letizia, realizan hoy martes su primera visita oficial a la ciudad autónoma de Ceuta desde que Felipe VI accedió al trono en 2014. Según el programa de la Casa del Rey, los monarcas pasarán la noche en la ciudad y mañana miércoles viajarán a Melilla.

El viaje se produce más de dos meses y medio después de la entrada masiva de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio, en la que accedieron a Ceuta más de 70.000 personas, según la agencia AFP. La Casa del Rey y el Gobierno informaron de que la visita ha sido acordada entre ambos.

El programa de hoy

La jornada arranca a las 12:30 horas con la visita al Ayuntamiento, en el Palacio de la Asamblea, en la Plaza de África. A las 16:45 horas, los Reyes visitarán el colegio de educación infantil y primaria Vicente Aleixandre.

A las 18:00 horas asistirán, en el cementerio de Sidi Embarek, a un acto ecuménico de recuerdo a las personas que fallecieron en el mar los días 30 y 31 de julio.

La jornada concluirá a las 19:00 horas en el Parador de Ceuta, con un encuentro con una representación de la sociedad ceutí. Allí el Rey pronunciará unas palabras.

Los Reyes estarán acompañados por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, según adelantó el Gobierno.

Este miércoles estarán en Melilla

El miércoles, la comitiva repetirá el esquema en Melilla. A las 11:45 horas llegará a la Asamblea de la ciudad y por la tarde visitará el colegio Pintor Eduardo Morillas. Concluirá con un encuentro con representantes de la sociedad melillense en el Hotel Melilla Puerto.

El antecedente de 2007

La última visita de unos Reyes a Ceuta y Melilla fue la de don Juan Carlos y doña Sofía en noviembre de 2007. Marruecos reclama la soberanía de ambas ciudades, y aquella visita derivó entonces en una crisis diplomática entre Madrid y Rabat.

Operativo previo

El domingo, la Policía desalojó el último gran campamento de migrantes en Ceuta, en la zona de la playa del Trampolín, con más de 350 agentes, según informó el Ministerio del Interior.

Un equipo de RTVC se ha desplazado hasta Ceuta para seguir de cerca esta visita histórica. Carlos Centurión y Francisco Baute contarán desde la Ciudad Autónoma todos los detalles para los Servicios Informativos.

Galería de imágenes de la histórica visita a Ceuta

A las puertas del Ayuntamiento de Ceuta, una de las primeras paradas de los Reyes de España, está todo ya listo para su llegada / RTVC / Carlos Centurión – Francisco Baute