Rinden homenaje a Arek, el polaco desaparecido en el mar en Tenerife hace un año

El menor de 15 años lo alcanzó una ola y lo arrastró al mar

Alrededor de medio centenar de personas se concentraron este domingo en la piscina natural del Charco del Viento, perteneciente al municipio tinerfeño de La Guancha, para rendir homenaje a Arek, el menor polaco de 15 años que despareció en el mar hace un año tras arrastrarlo una ola.

La Asociación «Canarias, 1500 km de Costa» organizó este homenaje en el que, según informaron, estuvo presente la familia del menor que ha viajado desde Polonia.

Mensaje de agradecimiento de los familiares

Los familiares de Arek dedicaron unas palabras de agradecimiento, expresadas en polaco, a toda Canarias, al Gobierno regional y a los medios aéreos, marítimos y terrestres desplegados en su localización.

También hicieron una mención especial a la labor de los voluntarios que participaron en tres operativos posteriores, convocados públicamente por la asociación una vez que se desactivó la emergencia de búsqueda oficial, indica una nota.

Kasha y Arek en una imagen de archivo | Canarias, 1500 Km de Costa

En estas labores participaron más de 30 personas, entre ellos bomberos, policías nacionales y locales, miembros de la Guardia Civil, buceadores y apneístas, aunque, por desgracia, el resultado fue negativo.

Durante la ceremonia, en la que también estuvo presente el alcalde de La Guancha, Alejandro Herrera, se descubrió una placa conmemorativa donada por la asociación para recordar la figura de Arek.