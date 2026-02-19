Robaina aseguró que «creo en las personas que lideran este proyecto, porque han salido de su zona de confort para impulsar un proyecto nuevo e ilusionante»

El exrector Rafael Robaina, nuevo presidente de Primero Canarias en Las Palmas de Gran Canaria.

El catedrático, profesor, investigador y exrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Robaina, ha sido designado presidente de la asamblea local de Municipalistas Primero Canarias en Las Palmas de Gran Canaria.

En un acto celebrado este miércoles han sido también nombrados los miembros de la asamblea local, que integran Carlota Guerra, como vicepresidencia primera y secretaría de Comunicación. Ruymán Santana, como vicepresidente segundo y secretario de Gestión. Raúl García Brink ocupará la secretaría de Organización. José Eduardo Ramírez en la secretaría de Acción Municipal.

También forman parte del equipo de Robaina en la Ejecutiva local Paula Jiménez, Heriberto Dávila, Lidia Cáceres, Nauzet Pérez o Mari Carmen Reyes. También Javier Ramos, Elena Marín, Antonio Hernández, Yasmina Betancor y Antonio Quintana. A ellos se suman Arianne Hernández, Javier Marín, Mary Luz Rodríguez, Antonio Hernández, Davinia García, Juan Manuel Rodríguez, María Sosa, Matías Campos y Borja Rodríguez.

«Creo en las personas que lideran este proyecto»

En su primera intervención como presidente de la asamblea local de Municipalistas Primero Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, Robaina ha agradecido la confianza para el cargo. Un cargo que asume «con humildad», según ha informado el partido.

«Creo en las personas que lideran este proyecto, porque han salido de su zona de confort para impulsar un proyecto nuevo e ilusionante», ha referido.

El presidente de Primero Canarias, Óscar Hernández, ha confesado las ganas y la ilusión de su formación política. Por generar «un nuevo espacio que se centre en resolver los problemas reales de la gente».

La designación de Rafael Robaina «significa más compromiso y más trabajo de cara al futuro», para demostrar a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria «que somos diferentes y que venimos trabajar con otro talante, al servicio de la gente», ha aseverado.

El líder municipalista Teodoro Sosa ha anunciado que se incorpora «una persona con gran trayectoria y solvencia profesional”. Aseguró que Rafael Robaina cuenta con el apoyo de las diferentes sensibilidades del partido, que «se han puesto de acuerdo para respetarse y organizarse». Prueba de que «lo que está construyendo Primero Canarias está muy por encima de las personas y los egos».

«Estamos construyendo algo grande para Canarias, algo que necesariamente debe contar con Las Palmas de Gran Canaria», ha apostillado.