Roban a una turista en su alojamiento, acceden a su coche y compran con su tarjeta

Dos hombres han sido detenidos por estos robos en una vivienda vacacional de Agüimes en el que se alojaba la turista y de donde se llevaron las llaves del coche, su móvil y su cartera

Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Agüimes, en Gran Canaria, han detenido a dos hombres por presuntamente cometer un robo en una vivienda vacacional del municipio, donde se alojaba una turista extranjera.

Guardia Civil de Agüimes, Gran Canaria

Entraron por una ventana

Las detenciones se produjeron después de que el 17 de mayo de 2025, a raíz de la denuncia presentada por la víctima, los agentes de la Guardia Civil iniciaron la investigación. La víctima, que dependía de su teléfono móvil para sus tareas laborales y cotidianas, informó de que le habían sustraído el dispositivo, su cartera y las llaves. Estaban en su vivienda vacacional, por lo que se trataba de un robo con fuerza en vivienda habitada.

Los agentes descubrieron que los delincuentes habían accedido por una ventana de la planta baja. Manipularon las lamas de aluminio de la contraventana hasta forzarlas lo suficiente como para introducir una mano y accionar la manecilla interior.

Así lograron alcanzar y sustraer varios objetos de valor que se encontraban sobre una mesa, tales como son un teléfono móvil de alta gama, una cartera con documentación y tarjetas bancarias. También un juego de llaves del vehículo de alquiler. En el avance de la investigación, la Guardia Civil pudo determinar que dos personas habían participado en el delito.

Uno de los implicados estaba en prisión por otras causas, por lo que se notificó a la autoridad judicial su vinculación con este caso. El segundo sospechoso fue investigado en dependencias de la Guardia Civil de Agüimes el pasado 26 de octubre.

También robaron en el coche y compraron con su tarjeta

Señalan que el modus operandi empleado mostró una conducta delictiva planificada y oportunista. Tras el primer robo los ahora detenidos aprovecharon las llaves y la documentación sustraída para localizar el vehículo de la víctima, estacionado cerca de la vivienda, mediante el mando a distancia.

Posteriormente cometieron nuevos delitos de robo con fuerza en el propio vehículo, del que se llevaron efectos personales, tales como calzado, ropa deportiva y toallas. La actividad delictiva no terminó ahí, ya que los autores también utilizaron fraudulentamente una de las tarjetas bancarias sustraídas para realizar compras en distintos establecimientos. Cometieron así tres delitos de estafa.

Finalmente señalan que gracias a la colaboración de los empleados de la empresa de alquiler del vehículo y al uso del sistema de geolocalización del teléfono, la víctima pudo recuperar su dispositivo móvil.

Las diligencias instruidas y el detenido dependen del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Telde.