Duelo en la parte alta entre un Rocasa Gran Canaria que es invicto y un Sanse en racha que intentará engancharse a la zona alta

El Rocasa Gran Canaria se mide al Sanse, tercero contra quinto / Rocasa Gran Canaria

El Rocasa Gran Canaria recibe este sábado a las 16:30 horas al BM Sanse, en el partido correspondiente a la octava jornada de la Liga de División de Honor Plata femenina de balonmano, grupo A, donde militan los equipos canarios.

Las grancanarias defenderán su tercera posición frente al Sanse, que marcha quinto en la tabla.

Los dos equipos necesitan ganar para seguir mirado hacia arriba y las grancanarias, que andan invictas, no quieren perder de vista al Getasur y Cañiza que se encuentran empatados en la parte alta de la tabla con 14 puntos.

El Rocasa buscará su sexta victoria y espera con el apoyo de sus seguidores doblegar al Sanse, que intenta engancharse a la zona alta. Las madrileñas han ganado cinco partidos y han perdido dos y ahora hacen viaje con la idea de acabar con la racha positiva que tienen las jugadoras del Rocasa.