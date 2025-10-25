El Rocasa Gran Canaria suma su cuarto triunfo en Valladolid

El Rocasa Gran Canaria consigue en su visita al Caja Rural Aula Valladolid su cuarta victoria liguera por 21-28

Después del parón internacional, el Rocasa Gran Canaria volvió a la competición este sábado en el partido que enfrentó en el Pabellón Huertas del Rey contra el Caja Rural Aula Valladolid. El encuentro, correspondiente a la séptima jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, que además contó con la dirección arbitral de dos colegiados uruguayos, Cristian Lemes y Mathías Sosa, en una jornada de marcado carácter internacional.

Resiste con carácter

El choque arrancó con intensidad y equilibrio en el marcador. El Aula Valladolid comenzó con acierto en los primeros compases, encontrando espacios entre líneas y aprovechando la movilidad de sus primeras líneas para generar peligro. En el minuto 6, María Zaldúa fue descalificada directamente tras una acción defensiva sancionada por los colegiados, dejando al Rocasa con una jugadora menos para el resto del partido. La decisión, protestada por el banquillo teldense, obligó a Carlos Herrera a recomponer su esquema con solo 11 jugadoras de campo disponibles.

Lejos de acusar el golpe, el Rocasa respondió con carácter y oficio. Desde ese momento, el equipo se compactó en defensa y comenzó a imponer su ritmo, apoyado en una Silvia Navarro inspirada bajo palos, que volvió a ofrecer un recital de paradas determinantes —11 en total—. En ataque, la sociedad formada por Larissa da Silva y Almudena Rodríguez empezó a carburar, liderando las ofensivas con paciencia y precisión.

El Rocasa, con una rotación mínima, demostró una fortaleza colectiva admirable. Carlos Herrera alternó defensas 6:0 y 5:1, adaptándose al juego dinámico del Aula, y sus jugadoras respondieron con una entrega total.

Defensa y madurez

El primer tiempo estuvo marcado por las alternancias, pero el Rocasa logró abrir brecha en el tramo final gracias a su eficacia en ataque posicional y a un trabajo defensivo coral que anuló los intentos de reacción locales. El marcador al descanso reflejaba un 10-12 a favor del conjunto teldense.

La segunda mitad arrancó con la misma intensidad. El Aula intentó imprimir una marcha más, alentado por su público, pero se topó con una defensa grancanaria cada vez más firme. Los minutos pasaban y el Rocasa se mostraba más sólido, encontrando soluciones a cada intento de reacción local. Eider Poles aportó equilibrio y contundencia en la primera línea defensiva, mientras que Mika Bocchieri y Ana Medina ofrecieron frescura desde el banquillo en los momentos clave.

Con el paso de los minutos, el dominio del Rocasa se hizo más evidente. A partir del minuto 45, el marcador empezó a reflejar con claridad la superioridad visitante. Buscando soluciones, el conjunto vallisoletano optó por atacar con siete jugadoras de campo, pero la respuesta defensiva del Rocasa fue impecable.

En los minutos finales, el Rocasa jugó con madurez, controlando los tiempos y sin precipitarse. Carlos Herrera aprovechó la renta obtenida para dar entrada a la joven jugadora júnior Ada Aparicio, que debutó en la Liga Guerreras Iberdrola con el primer equipo y además marcó el último tanto del encuentro, cerrando el marcador en un contundente 21-28.

Sumando victorias

El triunfo supone un impulso anímico y clasificatorio para el Rocasa Gran Canaria, que alcanza su cuarta victoria del curso y se sitúa con 8 puntos en la quinta posición de la tabla. Más allá del resultado, el partido dejó una imagen de madurez colectiva, compromiso y resiliencia. El grupo pese a las adversidades continúa demostrando su capacidad competitiva y su ambición.

Sin apenas tiempo para descansar, las de Carlos Herrera ya piensan en su próximo compromiso liguero, que tendrá lugar este miércoles a las 19:30 hora canaria en el Pabellón Insular Antonio Moreno, donde recibirán al Conservas Orbe Rubensa Porriño. Una nueva oportunidad para seguir escalando posiciones en una Liga Guerreras Iberdrola cada vez más igualada y exigente.