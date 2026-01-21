El anuncio se produce después de que el Gobierno de Estados Unidos informase de su primear comercialización de crudo venezolano por 500 millones de dólares

Delcy Rodríguez anuncia el ingreso de 256 millones de euros como parte de la venta de petróleo venezolano. EP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado el ingreso de 300 millones dólares (casi 256 millones de euros) como parte de la venta de petróleo, después de que el Gobierno de Estados Unidos informase la semana pasada de su primera comercialización de crudo venezolano por 500 millones (cerca de 430 millones de euros).

«Han ingresado recursos, producto de la venta del petróleo y de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones a la nación», ha declarado durante un acto público en la capital del país, Caracas.

La dirigente venezolana ha indicado que estos recursos se destinarán a «cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, protegerlo de la inflación (y) del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario».

«Esos primeros flujos serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario en Venezuela, de la Banca Nacional y del Banco Central de Venezuela, justamente para consolidar y estabilizar el mercado y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras», ha precisado.

EEUU confirma haber completado la primera venta

El anuncio llega días después de que el Gobierno de Estados Unidos haya confirmado haber completado su «primera venta» de crudo venezolano por la misma cantidad que la citada por Rodríguez y haya adelantado que «se esperan ventas adicionales en los próximos días y semanas».

Si bien la Administración de Donald Trump, sumida en un plan para reconstruir la industria petrolera venezolana y explotar las reservas del país caribeño con empresas estadounidenses, no ha dado detalles de la operación, el portal especializado en noticias económicas Semafor informó, citando a un alto funcionario del Gobierno, que la cuenta principal a la que habían llegado los ingresos está en Qatar.

Días antes de la venta, el magnate republicano indicó que 50 millones de barriles de petróleo estaban de camino a Estados Unidos, en unas declaraciones en las que subrayó estar «trabajando muy bien con Venezuela», dirigida ya por Rodríguez, después del ataque militar estadounidense que se saldó con un centenar de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Poco después de que se concretase la operación, un portavoz del Departamento de Energía de Estados Unidos declaró a Europa Press que «las ventas continuarán indefinidamente».