Hasta la llegada de Hugo Chávez al poder, EEUU y Venezuela eran países con intereses comunes que cooperaban de forma estratégica

Las relaciones entre Venezuela y EEUU se deterioraron significativamente con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999. A partir de ahí fueron derivaron en un distanciamiento que se recrudeció aún más con su sucesor, Nicolás Maduro. Sobre todo a raíz de los comicios presidenciales celebrados el 28 de julio de 2024, cuyos resultados fueron cuestionados mayoritariamente por la comunidad internacional.

Con anterioridad, ambos países habían mantenido una amistad estratégica y relaciones generalmente buenas durante gran parte del siglo XX.

En 2022, Joe Biden suavizó las sanciones impuestas por Donald Trump en su primer mandato e inició conversaciones directas con Caracas.

Sin embargo, la reelección del presidente Trump en 2025 escaló las hostilidades con nuevas sanciones sobre el petróleo y el gas venezolanos. Acusa de narcotráfico al Gobierno de Maduro y designó de organización terrorista al Cartel de los Soles. Así comenzó el ataque a supuestas narcolanchas frente a las costas venezolanas.

A continuación, los acontecimientos claves en las dos últimas décadas:

2005

Julio.- Caracas suspende el acuerdo bilateral para la lucha contra el narcotráfico alegando que la DEA espiaba para desestabilizar al Gobierno venezolano.

2006

2 febrero.- Caracas expulsa al agregado naval estadounidense, John Correa. Lo acusa de espionaje, y EEUU responde con la expulsión de Jenny Figueredo, jefa de gabinete en la Embajada venezolana en Washington.

2009

25 junio.- EEUU y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas.

2010

5 julio.- Venezuela ofrece asilo al extécnico de la CIA Edward Snowden.

2015

28 febrero.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordena a Estados Unidos reducir el centenar de funcionarios de su Embajada a diecisiete. Además, anuncia que requerirá visado a los estadounidenses, al tiempo que prohíbe el ingreso al país a siete políticos, entre ellos el expresidente George W. Bush.

9 marzo.- El presidente de EEUU Barack Obama emite un decreto con sanciones a funcionarios venezolanos y declara una «emergencia nacional» por el riesgo de la situación en Venezuela para EEUU.

2016

6 julio.- El Congreso de Estados Unidos aprueba la extensión por tres años más de las sanciones impuestas en 2014 contra funcionarios venezolanos.

2017

31 julio.- El presidente de EEUU Donald Trump impone sanciones económicas directas a Maduro, al que califica de «dictador».

2018

18 mayo.- EEUU anuncia sanciones económicas contra el dirigente chavista Diosdado Cabello y otros tres políticos venezolanos.

22 mayo.- Maduro declara persona non grata al encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson.

2019

10 enero.- Estados Unidos considera «ilegítima» la toma de posesión de Maduro.

23 enero.- Trump reconoce al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Maduro anuncia la ruptura de relaciones.

28 enero.- EEUU anuncia sanciones contra Petróleos de Venezuela (PDVSA)

12 marzo.- Maduro ordena la expulsión de los diplomáticos estadounidenses de su país y un mes después, Estados Unidos suspende los vuelos con Venezuela.

5 agosto.- Trump impone un bloqueo total a los bienes estatales venezolanos en territorio estadounidense.

2020

26 marzo.- EEUU presenta cargos por narcotráfico contra Maduro y ofrece una recompensa de quince millones de dólares.

2021

16 octubre.- Alex Saab, presunto testaferro de Maduro preso en Cabo Verde, es extraditado a EEUU.

2022

1 octubre.- Canje de presos: EEUU libera a dos sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, condenados por narcotráfico en Nueva York, a cambio de la excarcelación de siete estadounidenses presos.

2023

18 octubre.- EEUU anuncia el levantamiento temporal de algunas sanciones sobre el oro y petróleo venezolanos.

30 noviembre.- Venezuela abre un camino para la habilitación de dirigentes antichavistas, entre ellos María Corina Machado.

2024

17 abril.- Reactivación de las sanciones sobre el petróleo y el gas venezolanos por incumplimiento de los compromisos electorales de Maduro.

– 28 julio.- Se celebran con un año de antelación sobre la fecha prevista elecciones presidenciales para un mandato de seis años. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, Maduro obtiene el 51,2% de los votos y Edmundo González Urrutia, el 44,2 %.

Ni la oposición ni una gran parte de la comunidad internacional reconocen estos resultados.

– 29 de julio.- La líder antichavista María Corina Machado asegura que el 73 % de las actas dan la victoria a González Urrutia.

Las protestas opositoras se extienden por todo el país con decenas de detenidos. Maduro denuncia un intento de «golpe de Estado».

27 noviembre.- Estados Unidos sanciona a veintiún altos cargos de Venezuela a los que acusa de «represión» en las elecciones del 28 de julio.

2025

21 febrero.- Trump restringe el acceso a la tecnología estadounidense a los «adversarios extranjeros», entre ellos Venezuela.

16 marzo.- Maduro rechaza la decisión de Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, con lo que Caracas considera que Washington «criminaliza, de forma infame e injusta», a los migrantes venezolanos.

7 agosto.- La Fiscalía General de Estados Unidos ofrece cincuenta millones de dólares de recompensa a quien conduzca al arresto de Nicolás Maduro.

19 agosto.- Estados Unidos despliega cuatro buques de la Armada con 4.000 soldados en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, con el propósito de «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

2 septiembre.- Estados Unidos destruye en el mar Caribe una lancha procedente de Venezuela y supuestamente cargada de droga con rumbo a EEUU En el ataque murieron sus once ocupantes.

6 septiembre.- EEUU amplía la flotilla desplegada en el límite con las aguas nacionales venezolanas.

16 octubre.- Trump autoriza a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela y asegura que estudia llevar ataques contra «el narcotráfico» en tierra.

10 diciembre.- Trump dice que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela, elevando la tensión entre Washington y Caracas.

16 diciembre.- EEUU ordena «el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela».

29 diciembre.- Trump anuncia un ataque contra una «gran instalación» en un muelle en el marco de su campaña contra el narcotráfico que, según él, sale de Venezuela, pero no precisa si el ataque ocurrió en territorio venezolano.

31 diciembre.- El Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones para cuatro empresas involucradas en el transporte de crudo venezolano.

3 de enero de 2026. Estados Unidos lleva a cabo un ataque contra Venezuela y detiene a Maduro y a su esposa.