La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destaca la monitorización continua de El Teide y la actualización de planes municipales de emergencia

Rosa Dávila afirma que Tenerife está “más preparada que nunca” ante una eventual erupción. EFE

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, aseguró este miércoles que la isla está “más preparada que nunca” ante una posible erupción volcánica, gracias al refuerzo de la vigilancia científica y a la coordinación con los ayuntamientos.

En vísperas de una nueva reunión del comité científico del Pevolca, Dávila subrayó que los cambios en la actividad sísmica detectados desde el 7 de febrero no apuntan a una erupción a corto ni medio plazo, según coinciden los expertos.

La presidenta insisitió en que El Teide es “el volcán más vigilado del mundo”, con una red instrumental avanzada que permite detectar cualquier movimiento subterráneo, incluidos los gravímetros cuánticos recientemente incorporados por el Instituto Volcanológico de Canarias.

Planes de emergencia y autoprotección

La hipótesis más probable, explicó, es que el incremento de la sismicidad esté vinculado a un proceso de presurización del sistema hidrotermal por inyección de gases, y no de magma, en un comportamiento distinto al observado antes de las erupciones en El Hierro y La Palma.

En paralelo, el Cabildo mantiene encuentros con los municipios para actualizar los planes de emergencia y autoprotección, con 17 ayuntamientos ya revisados y próximos simulacros previstos en Guía de Isora y Santiago del Teide entre octubre y noviembre.

Estos ejercicios, centrados en la concienciación ciudadana y la evacuación hacia puntos de encuentro, buscan reforzar la preparación insular. Dávila apeló además a informarse por canales oficiales y evitar la difusión de bulos, reiterando el compromiso institucional de ofrecer información “rigurosa y transparente”.