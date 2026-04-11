La cantante Rosana reflexiona sobre la infancia, la fama, la intimidad y su compromiso con un mundo más humano

La cantante Rosana ha protagonizado una entrevista íntima en el programa Entre Nosotras de Televisión Canaria, donde ha repasado distintos momentos de su vida personal y profesional a través de un formato basado en palabras que la invitaban a reflexionar en voz alta sobre sus emociones y vivencias.

Uno de los temas centrales ha sido la “invisibilidad”, un concepto que la artista asoció a su infancia. Rosana recordó que de pequeña se sentía así en medio de los adultos, pero lejos de vivirlo con tristeza, aseguró que esa etapa le permitió construir un mundo interior “súper rico” que más tarde se convirtió en una fuente creativa clave para su carrera musical.

También abordó el concepto de “éxito”, que definió desde una mirada muy personal y alejada de la fama: para ella, el éxito era algo tan sencillo como la conexión con su familia, como cuando su padre le pedía que dejara la guitarra para tocar para él.

Aceptar la pérdida y la ausencia

La artista también habló de su relación con la fama, reconociendo que no fue fácil gestionarla debido a su carácter tímido y a lo inesperado del reconocimiento público. En este sentido, explicó que nunca hizo música para ser famosa, sino que la música la llevó a la fama, algo que la descolocó en sus inicios.

Aun así, defendió la importancia de la autenticidad y de mantenerse fiel a uno mismo, especialmente cuando se vive bajo exposición pública.

En la entrevista también profundizó en conceptos como la intimidad y la verdad. Rosana defendió la idea de que la intimidad implica elegir qué se comparte de la vida, y subrayó que la verdad es “la esencia” de cada persona, aquello que permite ser querido sin máscaras ni personajes. En esta línea, reflexionó sobre la importancia de aceptar la pérdida y la ausencia como parte de la vida, con una visión serena y realista.

Rosana emociona en Entre Nosotras al hablar de su vida, el éxito y su proyecto OMOW. RTVC

Busca contribuir a un mundo mejor

El amor ocupó otro de los bloques más destacados de la conversación. La cantante lo definió como una fuerza que hace que “no existan imposibles” y rechazó la idea del desamor, al que considera inexistente como concepto absoluto, defendiendo que el amor simplemente se transforma y no desaparece.

Finalmente, Rosana habló de su proyecto OMOW, una iniciativa en la que lleva años trabajando y que define como una extensión de su compromiso con el ser humano. Explicó que busca contribuir a un mundo mejor, poniendo el foco en problemas como la soledad o el suicidio en jóvenes, y expresó su deseo de devolver todo lo que el público le ha dado a lo largo de su carrera.

La artista cerró su intervención con un mensaje de esperanza y de defensa de una sociedad más empática y consciente.