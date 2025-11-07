Rosario Álvarez es doctora en Historia del Arte y Premio Canarias de Patrimonio Histórico 2021, entre otras muchas distinciones

Imagen del acto oficial

La doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y Premio Canarias de Patrimonio Histórico 2021, Rosario Álvarez Martínez, ostenta de nuevo la máxima jerarquía en la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel al ser elegida presidenta por el Plenario, que tuvo lugar ayer, 6 de noviembre.

En esta nueva etapa, la Junta de Gobierno de la Real Academia Canaria de Bellas Artes está conformada por Gerardo Fuentes Pérez, vicepresidente primero; Ana María Quesada Acosta, vicepresidenta segunda; Ricardo Hernández Ramos, secretario general; Efraín Altivo Pintos Barate, tesorero; Juan Antonio Castaño Colado, vocal bibliotecario; María Isabel Sánchez Bonilla, vocal conservadora; y José Luis Castillo Betancor, vocal de Relaciones Externas; además de Conrado Álvarez Fariña, como jefe de Protocolo.

Rosario Álvarez Martínez expresó su más profundo agradecimiento por la confianza depositada ​en ella para continuar con el desempeño del cargo, que será su tercer mandato, y se comprometió a continuar con la línea de trabajo, que ha logrado situar a la Corporación como una entidad de peso en el mundo artístico y cultural en Canarias, entidad que en el pasado acaba de celebrar 175 años de su constitución.

Una larga trayectoria

La nueva presidenta cuenta en su haber con una dilatada experiencia en la institución académica, en la que ha realizado una labor encomiable con la promoción de todas las artes, la protección del patrimonio artístico y la realización de trabajos de estudio e investigación sobre diversas materias de arte en el ámbito de Canarias.

Álvarez Martínez ha ampliado los espacios de exposición, con dos nuevas salas, una destinada a instrumentos históricos, además de pinturas, esculturas y grabados representativos del arte contemporáneo canario. Y otra sala destinada a exposiciones temporales y espacio para cursos y conferencias. Ambas en la sede de la plaza de Ireneo González en Santa Cruz de Tenerife.

Alvarez Martínez mantiene una constante labor por la recuperación del patrimonio musical de Canarias, colaborando en la restauración de los órganos de iglesias más importantes. Además, ha puesto en marcha la publicación las creaciones musicales de los compositores más relevantes de las islas, entre ellos Lothar Siemens Hernández, Francisco González Alfonso, Manuel Bonnín y Armando Alfonso.

En su labor como máxima representante de la Real Academia de Bellas Artes ha promovido la realización de cursos, talleres, conferencias y publicaciones, y ha puesto en marcha las distinciones anuales que concede la Academia, con el fin de acercar la institución a la sociedad.

Reconocimientos

Rosario Álvarez Martínez cuenta en su haber con innumerables reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Musicología 1982; la Medalla de Oro de Canarias en 2005; la Medalla de Oro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife en 2018; y el Premio Canarias de Patrimonio Histórico en 2021.