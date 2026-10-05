‘Roscas y Cotufas’ se acercará a la realidad de la vivienda en ciudades de la Unión Europea

El magacín vespertino de La Radio Canaria, de lunes a viernes entre las 15:00 horas y las 18:00horas, hablará de Psicología en la Sanidad pública y de debates intergeneracionales

‘Roscas y Cotufas‘ arrancará hoy lunes en La Radio Canaria, de 15:00 horas a 18:00 horas, combinando la última hora con la información de alcance y de interés cultural y social. «Hablaremos con dos canarios, un chico afincado en Berlín, (Alemania), y una chica que vive en Viena, (Austria), con la idea de acercarnos de primera mano a la cuestión de la vivienda en ambas ciudades y saber cómo se organiza la gente y qué medidas han adoptado las Administraciones para hacer frente a este problema», avanza Kiko Barroso, director y conductor del magacín.

Estas dos ciudades, Berlín y Viena, figuran entre las urbes de la Unión Europea donde más se ha tensionado el problema de la escasez de vivienda para alquilar y donde más ha crecido el precio. Datos oficiales de la Unión Europea señalan que, en los últimos diez años, el precio de compra de una vivienda ha aumentado por encima del 53 por ciento, y el alquiler un 17 por ciento..

Biología y Apicultura

En la sección ‘Gente Luminosa’, dominan esta semana en ‘Roscas y Cotufas’ las mujeres relacionadas con la Ciencia, tanto en la tierra como en el mar. Visitará el programa la bióloga marina Natacha Aguilar de Soto y habrá espacio para informar sobre las II Jornadas de Mujeres, Ciencia y Apicultura Sostenible en Canarias, que se celebrarán en Breña Baja, La Palma, los próximos días 9 y 10 de octubre.

Natacha Aguilar de Soto, bióloga marina e investigadora en la Universidad de La Laguna

Psicología y Sanidad pública

La Psicología será otro asunto protagonista esta semana, en concreto la carencia de profesionales en esta área en la Sanidad pública. “La gente es cada día más consciente de la necesidad de esta atención, como en cualquier otra especialidad sanitaria, pero la escasez de profesionales psicólogas/os en el Servicio Público de Salud es muy evidente, ante una mayoría de usuarios/as que no puede costearse una consulta privada”, apostilla Barroso.

Otros invitados/as pasarán a lo largo de la semana por la antena de ‘Roscas y Cotufas’, entre otros, Mónica Romeu, escritora y comunicadora, para hablar de su libro ‘A cuatro manos’, y se hablará de ‘Palabras al Vuelo’, el Festival del Cuento Contado de Lanzarote. Y de letras a emergencias en la sección ‘QSL Canarias’, que charlará con Mario López, magistrado experto en emergencias.

“Tendremos otros asuntos que iremos desgranando a lo largo de la semana, por ejemplo, de la presencia de Canarias en el inminente encuentro gastronómico de ‘San Sebastián Gastronomika’ , en el País Vasco, y conversaremos también sobre clase media, en concreto recabaremos la opinión documentada de Sergio Solbes, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la ULPGC, acerca de si la clase media es una especie en extinción”. concluye el director del programa.

Abuelos, padres y nietos

Y justamente en unos días marcados por la crisis de la vivienda que ha desencadenado en España el adelanto electoral, ‘Roscas y Cotufas’ abordará los entresijos del proyecto ‘IntergenerACTional’, organizado por ‘Blooming Horizons’, que reúne a personas de edades muy dispares, entre 18 y 65 años, para compartir actividades como conversar, cocinar, crear, pasear y/o aprender. Se trata de encuentros mensuales entre jóvenes y personas mayores con la finalidad de fomentar la interacción intergeneracional.

El broche de cierre de la semana llegará con la sección ‘Millo en vivo’ que recibirá al timplista Abraham Ramos.