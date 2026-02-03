Los vecinos comenzaron a notar un progresivo hundimiento de la calzada y dieron el aviso a las autoridades competentes

La rotura de un colector de saneamiento en la avenida José Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria, ha obligado a cortar al tráfico un tramo de esta importante vía, generando importantes afecciones a la circulación y al transporte público.

El incidente se detectó la pasada semana, cuando los vecinos comenzaron a notar un progresivo hundimiento de la calzada en el cruce con la calle Costa Rica.

Obras y cortes en el tráfico

La causa del problema es la rotura de un colector situado a unos cinco metros de profundidad. Desde entonces, se ha utilizado maquinaria pesada que ha trabajado a destajo para reparar la avería, unos trabajos que, según las estimaciones iniciales, se prolongarán al menos durante dos semanas.

Mientras duren las obras, solo permanecerá habilitado un carril en dirección al Puerto. Además, Global y Guaguas Municipales han activado rutas alternativas que afectan a unas quince líneas.

Una rotura de un colector provoca cortes en la Avenida José Mesa y López/ Informativos RTVC

Para garantizar la seguridad, fue necesario ocupar la mediana de la avenida, trasplantar dos palmeras y retirar varias luminarias, lo que también ha afectado a algunos comercios de la zona.

A estas molestias se suman otras obras en calles cercanas como Cayetana Manrique, Vergara y Simancas, complicando aún más la movilidad en el entorno.