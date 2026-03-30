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RSD Alcalá vs Las Palmas Atlético | J30 Segunda Federación 25-26

Andrea Aragones Puado
Andrea Aragones Puado
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RSD Alcalá vs Las Palmas Atlético. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 5 de abril. Partido correspondiente a la J30 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

RSD Alcalá y Las Palmas Atlético se enfrentan este domingo 5 de abril, a partir de las 10:30 (hora canaria) en el Estadio Municipal El Val. Partido correspondiente a la jornada 30 de la Segunda Federación.

RSD Alcalá vs Las Palmas Atlético | J30 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras empatar por 0-0 en casa ante el CF Intercity. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el RSD Alcalá se encuentra también a mitad de la tabla. Y es que con 41 puntos está situado en la octava posición de la clasificación, una posición por encima de Las Palmas Atlético.

Posiciones en la clasificación de RSD Alcalá y Las Palmas Atlético

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 9ª posición con 38 puntos. En cambio, el RSD Alcalá ocupa la octava posición. El conjunto alcalaíno se encuentra con 41 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre RSD Alcalá y Las Palmas Atlético

RSD Alcalá y Las Palmas Atlético se han enfrentado solamente una vez y ganó Las Palmas Atlético. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado uno, empatado dos y perdido los otro dos. Por su parte, el equipo madrileño llega al encuentro tras haber ganado cuatro de sus últimos cinco partido, habiendo perdido el otro.

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