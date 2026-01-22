Las dos fases del concurso se podrán ver en directo el viernes y sábado a través de RTVC.es y Canarias Play, y se emitirán en diferido al día siguiente en Televisión Canaria

Las murgas infantiles protagonizan este fin de semana el estreno carnavalero del escenario del Recinto Ferial de Tenerife y el arranque del concurso chicharrero en RTVC. Una cita muy especial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en la que los más pequeños de la casa desplegarán talento, ilusión y desparpajo sobre las tablas, dando voz a la cantera de la fiesta.

Las dos fases del concurso se podrán seguir en directo el viernes y el sábado, a partir de las 18:30 horas, a través de la web RTVC.es y de la plataforma Canarias Play. Además, ambas citas se emitirán al día siguiente en diferido en Televisión Canaria, la primera fase, el sábado a las 06:00 horas, y la segunda, el domingo a las 06:30 horas.

Ejercerán como maestros de ceremonias Mariam Moragas y José Marrero, mientras que la narración en Televisión Canaria correrá a cargo de Naomi Vera y María Herrera trasladará a la audiencia el ambiente que se vive entre bambalinas, con entrevistas a los principales protagonistas.

Dar voz a la cantera del Carnaval

Para la presentadora de la cita, acompañar a la cantera carnavalera es “una auténtica maravilla, porque confirma que, a las murgas, y al Carnaval, les queda todavía muchísimo recorrido”. Una idea que conecta directamente con la vocación de servicio público de RTVC, que un año más da voz y visibilidad a la cantera a través de sus plataformas digitales y de Televisión Canaria.

En esa misma línea, Moragas destaca la complicidad compartida con José Marrero, subrayando que “vivir esta experiencia juntos es un placer. Entre los dos afrontamos estas dos únicas fases con muchísima ilusión, sabiendo que garantizan un recinto lleno de vida, energía y de la emoción de los más pequeños”.

Un sentimiento que Marrero comparte desde lo profesional, y también desde lo personal, ya que desde niño vive todo el movimiento del Carnaval con auténtica emoción. “Lo veía en la tele en casa, lo grababa en vídeo y lo volvía a ver una y otra vez. Siempre quise estar ahí, vivirlo desde dentro. Carnaval, siempre”, afirma, cumpliendo su sueño de vivirlo desde el escenario, acercándolo a todos los hogares canarios.

En directo en la web y en Canarias Play

La primera fase, que se celebrará el viernes 23 desde el Recinto Ferial, podrá seguirse en directo a partir de las 18:30 horas enRTVC.esy Canarias Play. Al día siguiente, el sábado, esta primera fase se emitirá en diferido en Televisión Canaria a las 06:00 horas.

En esta jornada actuarán, por este orden, Raviscuditos, Frikywikys, Bambas, Distraídos, Mamelones, Chinchositos, Carricitos, Redoblones y Disimulados.

El broche final llegará el sábado 24, con la segunda y última fase, que se retransmitirá en directo a partir de las 18:30 horas a través de RTVC.es y Canarias Play. En esta ocasión será el turno de El Cabito, Guachipanduzy, Ferrusquentitos, Castorcitos, Pita-Pitos, Triqui-Traquitos y Sofocados. Como colofón, Televisión Canaria ofrecerá esta segunda fase en diferido el domingo 25, a las 06:30 horas.

El certamen contará con un jurado oficial integrado por profesionales de reconocido prestigio procedentes de ámbitos como las artes plásticas, el diseño, la música, el teatro, la comunicación y el espectáculo.