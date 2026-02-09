RTVC despliega una cobertura integral para la Gala de la Reina de Santa Cruz de Tenerife

Televisión Canaria, la Radio Canaria y Canarias Play conectarán en vivo este miércoles 11 de febrero desde las 21.30 tras una jornada de especiales desde el recinto

Los presentadores Alexis Hernández y Paula Vázquez, a la izquierda, posan junto al alcalde de Santa Cruz de Tenerife y el concejal de Fiestas. También en la presentación de la Gala han estado el director de la gala, Daniel Pagés y el cantante Manny Manuel que también actuará en el espectáculo.

Radio Televisión Canaria emitirá este miércoles 11 de febrero, en riguroso directo, la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. La cobertura principal arrancará a las 21:30 horas a través de la señal de Televisión Canaria, la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y su canal oficial de YouTube. Esta gran producción audiovisual, que tendrá una duración aproximada de dos horas y veinte minutos, contará con la conducción de los presentadores Paula Vázquez y Alexis Hernández, quienes serán los encargados de presentar las fantasías de las 11 candidatas y, finalmente, proclamar los nombres de la nueva Reina y su corte de honor.

Durante toda la jornada, RTVC volcará su programación en el evento con distintos espacios informativos en directo desde el escenario del Recinto Ferial. El seguimiento comenzará con una edición especial de ‘Buenos Días Canarias’ y continuará en los servicios informativos de mediodía y noche, con presencia destacada en Telenoticias 1 y Telenoticias 2, ofreciendo conexiones permanentes con el ambiente previo y los preparativos de la gala. De forma paralela, la Radio Canaria también trasladará parte de su programación al recinto, con emisiones especiales como «El Remate» dentro de ‘De la noche al día’.

Un despliegue informativo desde el corazón del Carnaval

El operativo de RTVC se pondrá en marcha desde las 08:00 horas con una edición especial de ‘Buenos Días Canarias’. El matinal ampliará su horario hasta las 11:00 horas con Pilar Rumeu desplazada al Recinto Ferial e Isaac Tacoronte desde el plató. Este pulso informativo se mantendrá a las 14:30 horas en el Telenoticias 1, que contará con Fernando Timón en los estudios y Fátima Plata a pie de escenario para ofrecer la última hora de los preparativos de esta esperada cita carnavalera.

Como antesala al gran espectáculo, el programa ‘Una Hora Menos’ ofrecerá un especial a modo de previa. Victorio Pérez y su habitual equipo de reporteros captará los nervios y el ambiente de bambalinas minutos antes del inicio, a través de entrevistas con las candidatas, los diseñadores o el equipo técnico de la Gala.

La Radio Canaria se traslada al Recinto Ferial

De forma paralela, la emisora pública también volcará su programación en esta cita ineludible. La cobertura radiofónica desde el Recinto Ferial comenzará a las 10:00 horas con la sección El Remate del programa ‘De la noche al día’, conducida por Alexis Hernández y Mariam Moragas.

Ya en horario de ‘prime time’, la radio ofrecerá un programa especial liderado por Cristian Luis, que contará con los comentarios de las periodistas Mariam Moragas, María José Cámara y Natacha Llarena.

Un espectáculo con jurado y proyección internacional

Durante la presentación oficial de la Gala celebrada este lunes, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, destacaron el “perfil internacional” que cobra este año el jurado, que estará compuesto por figuras como el modista Lorenzo Caprile, la presentadora Raquel Sánchez Silva y la modelo Jaydy Michel. Junto a ellos, evaluarán a las aspirantes reconocidos profesionales de la comunicación y el diseño, entre los que destaca Mayer Trujillo, director de la Radio Canaria.

El director artístico del evento, Daniel Pagés, ha subrayado que la música y el ritmo serán el hilo conductor de una puesta en escena con más de 1.000 participantes. “Llevamos muchos días trabajando para que el desfile y la coronación de la Reina sea un momento único e inolvidable para todos; nuestro deseo es que se viva una noche mágica y emocionante”, manifestó.

En esta misma línea, los presentadores han compartido su entusiasmo ante el reto de liderar la retransmisión. Alexis Hernández ha manifestado sentirse “más que como un presentador como un anfitrión, por el enorme honor de tener como compañera a Paula Vázquez”.

Por su parte, Paula Vázquez ha reconocido estar “nerviosa ante tanta responsabilidad”, pero al mismo tiempo “agradecida por el recibimiento y el cariño” mostrado por la ciudadanía tinerfeña desde su llegada a la capital.