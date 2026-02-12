Los principales actos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Fuerteventura se podrán seguir este viernes, sábado y domingo en directo en Televisión Canaria y Canarias Play

RadioTelevisión Canaria ofrece este fin de semana una intensa programación de retransmisiones carnavaleras, con citas destacadas en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Fuerteventura. Galas, desfiles y concursos protagonizan una cobertura especial que podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria, Canarias Play y las plataformas digitales de la cadena.

Gala de la Reina de ‘Las Vegas’ y Cabalgata de ‘Ritmos Latinos’

El viernes 13 de febrero la jornada arranca a las 21:00 horas con la retransmisión de la Gala Elección de Reina Carnaval del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los platos fuertes de cada edición. Sobre el escenario estarán Catha González, presentadora de ‘Como en Casa’, y Daniel Calero, uno de los rostros más reconocibles de las sobremesas de la cadena.

A lo largo de la jornada, RTVC centra su programación en el evento con distintos espacios informativos en directo desde el parque Santa Catalina. El despliegue arranca a las 07:45 horas con una edición especial de ‘Buenos días Canarias’ y se extiende a los servicios informativos del mediodía y de la noche, además de una previa especial de ‘Una Hora Menos‘ momentos antes del inicio de la gala. De forma paralela, La Radio Canaria también traslada parte de su programación al recinto.

De manera simultánea, en la plataforma OTT Canarias Play se emitirá en directo la Cabalgata Anunciadora del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que podrá verse en diferido en Televisión Canaria nada más finalizar la gala de la Reina. La narración de esta cita estará conducida por Alexis Hernández, con Naomi Vera y José Marrero recorriendo el corazón de la fiesta.

Desfile, comparsas y humor en la jornada del sábado

El sábado 14 arranca en Televisión Canaria a las 10:00 horas con la redifusión de la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y continúa, desde las 12:40 horas, con el desfile de los grupos carnavaleros que toman las calles de Las Palmas de Gran Canaria y la parrilla de la televisión pública. Una cita que sirve de punto de encuentro entre las formaciones y su público, y que contará con la narración de Tomás Galván, mientras Baby Solano y Cristina González estarán a pie de fiesta entrevistando a mascaritas, familias y protagonistas de los distintos grupos.

Ya en la franja nocturna, a las21:00 horas, el concurso Ritmo y Armonía llena de colorido, música y creatividad las calles de Santa Cruz de Tenerife y la señal en directo de Televisión Canaria y Canarias Play. Las mejores comparsas de la isla compiten en un vibrante desfile de disfraces, coreografías, tambores y música en directo que contará con la narración de Roberto Herrera y Laura Afonso.

A continuación, sobre las 23:00 horas, el Carnaval sigue latiendo en la televisión pública con la emisión del certamen ‘La canción de la risa’, celebrado el pasado viernes 6 de febrero en el teatro del colegio Santa Catalina de Siena, ubicación en esta edición debido a las obras que se están acometiendo en el Teatro Guimerá, tablas habituales del certamen. El certamen fue presentado, como ya es tradición, por Manón Marichal, impulsor del concurso.

Domingo de Achipencos y Maquillaje Corporal

El domingo amanece en RTVC con la redifusión, a las 09:00 horas, de la Gala de la Reina de LPGC, y la retransmisión, a las 12:30 horas, de la popular regata de los Achipencos de Puerto del Rosario, la fiesta más divertida y multitudinaria del Carnaval majorero. Televisión Canaria se echa a la mar para acompañar en su travesía a los Achipencos, acrónimo de «Artilugios Carnavaleros Hidrodinámicos Impulsados Por Energía No Contaminante, Obviamente».

El periodista y locutor de la Radio Canaria, Tomás Galván, entrevistará desde el set a participantes y autoridades, mientras los reporteros Juan Antonio Cabrera y Lorena Gutiérrez, irán mostrando los detalles de cada uno de los Achipencos desde dentro del agua y desde la orilla.

La programación carnavalera de esta semana toca a su fin a las 21:00 horas con la retransmisión del Concurso de Maquillaje Corporal del Carnaval de ‘Las Vegas’, celebrado en el escenario del Santa Catalina. El certamen estará presentado por Adolfo Rodríguez y Omayra Cazorla, con los comentarios en directo de Tomás Galván.