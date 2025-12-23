RTVC consolida su papel como referente informativo en la Lotería de Navidad

El Especial de Buenos Días Canarias registró este lunes un 20,1% de cuota de pantalla y 40.000 espectadores de media, la mejor cuota del programa en un 22 de diciembre desde 2014

La Radio Canaria duplicó su audiencia en streaming durante la cobertura informativa de la Lotería de Navidad y la web de RTVC.es superó los 35.454 usuarios

Televisión Canaria dio este lunes la bienvenida a la Navidad acompañando a la audiencia canaria en una de las citas más esperadas del año. El Especial Lotería de Navidad de ‘Buenos Días Canarias‘ se convirtió en un claro éxito de seguimiento al registrar un 20,1% de cuota de pantalla y 40.000 espectadores de media, la mejor cuota del programa en un 22 de diciembre desde 2014.

El especial, emitido desde las 07:30 horas, estuvo presentado por Pilar Rumeu, Isaac Tacoronte y Lorena de Cobos, con la voz en off de Alexis Hernández, y contó con un amplio despliegue informativo formado por 12 reporteros y reporteras repartidos por todas las Islas y en Madrid.

A lo largo de la mañana, los informativos de radio y televisión, así como la web y las redes sociales del grupo RTVC, recorrieron administraciones de lotería del Archipiélago siguiendo el rastro de la suerte y dando voz a las historias humanas que acompañan cada 22 de diciembre. Una cobertura que volvió a situar a ‘Buenos Días Canarias‘ como un espacio de referencia del servicio público en uno de los días más especiales del año.

En total, 168.000 canarios y canarias siguieron en algún momento la retransmisión. El mayor pico de audiencia llegó con el minuto de oro a las 10:24 horas, cuando la emisión alcanzó un 29,5% de cuota de pantalla y 74.000 espectadores, coincidiendo con uno de los instantes de mayor expectación del sorteo.

Liderazgo también en la Radio Canaria

La cobertura del Sorteo de la Lotería de Navidad se extendió también a La Radio Canaria, que realizó un seguimiento continuado desde las 07:00 horas en un especial informativo presentado por Estíbaliz Pérez, Eugenio González y Mercedes Martín. Durante toda la mañana, la radio pública canaria centró sus contenidos en seguir de cerca la evolución del sorteo, con conexiones en directo con las administraciones de lotería del Archipiélago y con Madrid, acompañando a los oyentes desde primera hora.

En esta intensa jornada radiofónica, el número de oyentes en streaming se duplicó, evidenciando el interés de los canarios y canarias por mantenerse informados a través de la radio pública canaria en una de las jornadas más especiales del calendario.

Seguimiento en el entorno digital

El seguimiento se vio reflejado también en el entorno digital de RTVC. Tanto la web de RTVC.es, como las redes sociales del grupo ofrecieron información actualizada al minuto con todos los detalles del sorteo, las celebraciones y las historias más emotivas de la jornada, además de una página especial con un comprobador de premios que permitió a la audiencia verificar en tiempo real si su décimo había resultado premiado.

En YouTube, la retransmisión del especial a través del canal de Informativos TVC alcanzó 19.823 visualizaciones, mejorando ampliamente los datos de la edición de 2024.

Además, la web de RTVC superó este lunes los 35.454 usuarios activos, mientras que la página del directo acumuló 12.540 vistas. El minuto a minuto del sorteo se situó como el segundo contenido más visto del día.

En conjunto, la cobertura del Sorteo de la Lotería de Navidad dejó más de 2 millones de impresiones en web y redes sociales, reforzando el papel de RTVC para conectar con la ciudadanía también en el entorno digital.