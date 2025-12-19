ES NOTICIA

Rubio asegura que Maduro coopera con las disidencias de las FARC y el ELN para distribuir droga a EEUU

RTVC / Europa PRESS
En la rueda de prensa, Rubio ha declarado que «estos grupos terroristas criminales» representan «la amenaza más importante de la región»

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado este viernes que el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, está cooperando activamente con grupos armados vinculados al narcotráfico como las disidencias de las FARC o el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Colombia, para exportar droga a Estados Unidos.

Comparecencia ante medios

«Hay entidades dedicadas al narcotráfico que operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países», ha manifestado Rubio en una comparecencia ante los medios con motivo de su valoración de los acontecimientos del año.

En la rueda de prensa, Rubio ha declarado que «estos grupos terroristas criminales» representan «la amenaza más importante de la región» y para ello Estados Unidos ha emprendido conversaciones de seguridad con los países latinoamericanos, con diferente resultado.

«Tenemos gobiernos que cooperan, como Panamá, Costa Rica o El Salvador«, ha indicado Rubio antes de asegurar que incluso mantiene «muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia, por muy inusual que sea su presidente«, en referencia a Gustavo Petro.

Bloqueo impuesto por Trump

«Lo que simplemente busca nuestro país es la seguridad del hemisferio«, ha añadido Rubio, que no se ha pronunciado explícitamente sobre el actual bloqueo impuesto por Trump a la exportación de crudo venezolano.

La razón por la que Venezuela recibe tanta atención, ha juzgado Rubio, «es porque Venezuela es un país con un régimen ilegítimo, que no simplemente no coopera con nosotros sino que abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas», ha hecho saber el secretario de Estado antes de mencionar a Irán y Hezbolá, como ha comentado en otras ocasiones.

