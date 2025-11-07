Álvaro Cervera advierte del peligro del Bilbao Athletic

Álvaro Cervera, ha advertido del peligro que supondrá la visita este sábado del Bilbao Athletic, a pesar de su clasificación

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha advertido del peligro que supondrá la visita este sábado del Bilbao Athletic, a pesar de ser el penúltimo clasificado del grupo 1 de la Primera Federación, por su condición de filial, con jugadores «elegidos, muy rápidos, de calidad y difíciles de parar». El encuentro ante el conjunto vasco, correspondiente a la undécima jornada del campeonato, se disputará a partir de las 17:30 (hora canaria) en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Acerca del rival

Cervera ha dicho en la rueda de prensa previa al encuentro que los conjunto filiales que compiten en el grupo, junto al Racing Club de Ferrol, son equipos «distintos» al resto, por su manera de afrontar los partidos, con una propuesta más ofensiva.

«Esa alegría que tienen en el juego quizá no la tienen defensivamente. Tenemos que impedir que hagan lo que quieren hacer, recuperar el balón y utilizarlo para hacerles daño», ha explicado acerca de la forma en que pueden hacerle frente al Bilbao Athletic.

Confianza pese a los tropiezos

A pesar de las derrotas ante Unionistas de Salamanca (0-2) y Barakaldo (2-0), Cervera ha recordado que el Tenerife ha sido el líder «desde el primer día», por lo que, a su juicio, «las cosas nunca han estado mal; que se hayan pintado mal es otra cosa».

El técnico blanquiazul no ha revelado si mantendrá el sistema con un solo delantero, que tuvo éxito con el triunfo en El Ferrol (0-2), o si volverá a utilizar dos puntas, como había hecho hasta entonces.

«Podemos utilizar ambos estilos. Hasta ahora no hemos sido un equipo de contraataque, pero cuando toque, debemos ser más contundentes», ha apuntado, tras reconocer que el dibujo con un solo delantero y un mediapunta por detrás se asemeja más a su manera de entender el fútbol.

Regreso y ausencias en el once

El Tenerife recuperará para el centro de la defensa a Álvaro González, una vez cumplida su sanción por acumulación de tarjetas amarillas, aunque Cervera ha asegurado que no tiene decidido si el veterano central volverá a ser titular, o si tendrá continuidad la pareja formada por Anthony Landázuri y José León. Con quien aún no puede contar es con los lesionados Marc Mateu y Javi Pérez, a quienes aún les quedan varias semanas de recuperación.