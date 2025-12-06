Álvaro Cervera: «Hay que mantener este ritmo»

Álvaro Cervera, destaca en la rueda de prensa previa al partido del CD Lugo que «debemos de jugar como bloque y tener mucha presencia en el área contraria»

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha manifestado este sábado, en la rueda de prensa antes de visitar al CD Lugo, que para lograr el ascenso directo a Segunda División harán falta al menos 60 puntos, y considera «muy importante» terminar bien el año 2025, donde también se medirán a Avilés y Ponferradina. Igualmente, el técnico del actual líder de la categoría afirma que «será un partido muy complicado»

Cervera hace cuentas para el ascenso

El técnico blanquiazul empieza a hacer cábalas de las victorias que se necesitarán para conseguir abandonar la Primera Federación por la vía rápida y, dependiendo de los empates que también puedan sumar, cree que ya tienen la mitad de ese objetivo cumplido.

«Hay que llegar a 60 puntos, seguro, conseguir entre 18 y 22 victorias, dependiendo de si tienes más o menos empates. Tenemos diez victorias, así que estamos en esa media, pero nos harían falta diez más», ha explicado en conferencia de prensa.

Cervera ha reconocido que mira la clasificación, y sabe que el Celta Fortuna está a cuatro puntos de distancia, pero cree que el equipo debe continuar con su línea de resultados, especialmente fuera de casa, donde ahora visitarán de forma consecutiva a Lugo y Avilés.

Confianza pese al golpe copero

Tras la eliminación de la Copa del Rey ante el Granada (0-1), el pasado jueves, el preparador tinerfeño no pondrá como excusa el escaso tiempo que han tenido para preparar el partido del estadio Anxo Carro, ni el largo desplazamiento que inician hoy hasta Galicia, para afrontar un partido «muy complicado para nosotros».

Cervera ha elogiado el «buen juego» que está realizando el Lugo, aunque no se ve traducido en la clasificación –es decimotercero, a dos puntos de la zona de descenso-, y cree que el Tenerife deberá mostrarse como un «bloque compacto» para intentar que el rival «no esté cómodo con el balón», y también pide a sus futbolistas tener «presencia en el área contraria», donde se muestran «peligrosos».

Sin nuevas bajas tras la Copa

En el capítulo de bajas, ha confirmado que el partido copero no ha dejado secuelas en la plantilla, en la que continúan ausentes Marc Mateu, Álvaro González, Javi Pérez y Dani Fernández, a pesar de que este último ya tiene el alta y ha empezado a completar entrenamientos, «pero no está aún para competir, sí contra compañeros, pero no contra rivales», por lo que no ve conveniente que el extremo canterano juegue en Lugo.