Cervera recela de la Ponferradina: «Es un partido para utilizar mucho la cabeza» / CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, se ha mostrado cauteloso en la rueda de prensa antes de la visita de este sábado de la SD Ponferradina, un teórico aspirante al ascenso a Segunda División que ocupa zona de descenso en el grupo 1 de Primera Federación. También, ha informado de que la gripe ha tenido incidencia esta semana en el vestuario blanquiazul.

Por ese motivo, el técnico blanquiazul convocará en el estadio Heliodoro Rodríguez López a todos los jugadores disponibles, para comprobar en qué estado se encuentran. Puesto que algunos de ellos se han perdido entrenamientos durante la semana, según ha revelado el propio entrenador este viernes en conferencia de prensa.

Altas y bajas del equipo para el partido

La buena noticia en la enfermería del equipo blanquiazul es que el lateral izquierdo Marc Mateu ya ha superado el esguince de tobillo que se produjo al inicio de la temporada y está disponible. Aunque sin ritmo para aguantar un partido completo, por lo que la única baja confirmada es el centrocampista Javi Pérez, quien avanza en la recuperación de una lesión muscular.

Cervera pide que su equipo esté físicamente al mismo nivel o superior al de la Ponferradina, además de «ser ordenados y darle ritmo al partido» para tener ocasiones de gol y materializarlas. Ante un rival que no ha ganado desde la llegada al banquillo de su nuevo entrenador, Mehdi Nafti, una circunstancia que alimenta aún más los temores del técnico blanquiazul para este último partido de 2025.

El técnico del Tenerife recuperará a Aitor Sanz, tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas. Además, tiene claro quiénes formarán en el centro del campo, pero ha descartado que puedan jugar juntos el propio Aitor Sanz, Juanjo Sánchez y Fabricio Assis, por lo que uno de ellos se quedará en el banquillo.

Por otra parte, Cervera no ha escondido que algún club de superior categoría pueda realizar una oferta en el mercado de enero por los jugadores que más están destacando en el Tenerife.

Agüero será dado de alta por la baja de Álvaro González

El club dará de alta al central argentino Facundo Agüero, del que su entrenador ha dicho que es «un cañón» en el juego aéreo. Pero en la salida de balón le deja más dudas, que resolverá cuando lo vea competir en los partidos.

Agüero cubrirá la baja del cántabro Álvaro González, ausente de la isla por una pubalgia. Pero Cervera no ha querido confirmar si finalmente causará baja definitiva en la plantilla.