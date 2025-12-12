Álvaro Cervera asegura en la rueda de prensa previa a la visita al Real Avilés que es «un equipo muy fuerte físicamente, de segundas jugadas y de balones divididos»

Cervera advierte de que el Tenerife sufre con rivales del estilo del Avilés / CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha reconocido este viernes, en la rueda de prensa previa a la visita al Real Avilés Industrial CF, que su equipo sufre con rivales que basan su juego en el poderío físico o en segundas jugadas.

Esa es la mayor dificultad que prevé el técnico blanquiazul para el encuentro que se disputará en el estadio Román Suárez Puerta, correspondiente a la decimosexta jornada del grupo 1 de Primera Federación.

Cervera advierte del estilo del rival

A su juicio, van a visitar a un equipo «muy fuerte físicamente, de segunda jugada y balones divididos», y ante adversarios con esa forma de jugar han «sufrido» esta temporada, poniendo como ejemplo la derrota ante el Barakaldo (2-0), la única a domicilio.

«Es un equipo diferente, ni mejor ni peor, que tiene muy claro lo que tiene que hacer, y si lo hace es peligroso, con gente fuerte, de envergadura, que te obliga mucho físicamente, más que en el juego», ha explicado el entrenador en conferencia de prensa.

Bajas sensibles en el equipo

Cervera ha afirmado que no tiene claro quién sustituirá al centrocampista Aitor Sanz, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, y ha señalado que debe pensar en un futbolista que juegue bien el tipo de partido que se van a encontrar.

Además del capitán blanquiazul, tampoco podrán jugar los lesionados Álvaro González, Marc Mateu y Javi Pérez, pero sí recupera al atacante Dani Fernández. Por otra parte, el entrenador del Tenerife ha revelado que Álvaro González está fuera de la isla tratándose de una lesión de pubis para la que no hay plazos de recuperación.

Movimientos para el mercado invernal

En lo que respecta al inminente mercado de fichajes que se abrirá en enero de 2026, cree que deben dar de alta al zaguero argentino Facundo Agüero, quien se entrena con la plantilla desde el principio del curso pero sin ficha, y apunta la posibilidad de incorporar a un defensa más. Lo ideal en ese caso, ha dicho, es que fuese «polivalente», para cumplir las funciones de central y lateral, en caso de que el propio Álvaro González cause baja de forma definitiva.