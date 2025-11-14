En la rueda de prensa, Bruno Fitipaldo ha destacado la dificultad que supondrá el encuentro frente al Valencia Basket, con el liderato en juego

Fitipaldo: «Ante el Valencia debemos seguir nuestro plan de juego a rajatabla» / La Laguna Tenerife

Bruno Fitipaldo, base de La Laguna Tenerife, en la rueda de prensa previa al próximo partido frente al Valencia Basket ha destacado la importancia y la dificultad que supondrá el encuentro, con el liderato en juego, y ha advertido de que para tener opciones de victoria “debemos seguir nuestro plan de juego a rajatabla”.

Un rival de mucha exigencia

El base uruguayo tiene claro que el del domingo “es, sin duda, uno de los partidos más exigentes que nos podemos encontrar hoy en día. Es un conjunto que está en un excelente momento de forma, con un plantel muy completo y largo, pero estamos preparándonos fuerte para estar listos el día del choque”.

Ha valorado el potencial del conjunto que entrena Pedro Martínez, que “tiene jugadores de mucha calidad en todas las posiciones”, y de todas sus facetas ha destacado su primera línea, “con buenos bases y escoltas de diferentes características”.

Tiene claro que será “un partido muy exigente ante un adversario que juega con unas ideas muy claras, lo tienen muy bien trabajado y lo desarrollan muy bien”.

“Intentaremos plantear nuestro partido, mantener nuestro plan de juego e intentar sacarlos de la comodidad y dinamismo que ellos pueden proponer”, ha dicho Fitipaldo, quien espera que “ellos buscarán un ritmo muy alto, de muchas posesiones, jugar a campo abierto, sin dejar que se establezca una defensa, y nosotros intentaremos todo lo contrario, que es el juego que nos va mejor”.