César Álvarez reconoce que está muy contento por poder ayudar al equipo tras sus dos partidos como titular

Imagen de César Álvarez. CD Tenerife.

El defensa del CD Tenerife César Álvarez ha manifestado este miércoles que está «contento por ayudar al equipo en el campo», después de dos partidos oficiales como titular, y recuerda que no debía desesperarse para aprovechar la oportunidad cuando le llegase.

El jugador tinerfeño ha reconocido en conferencia de prensa que prefiere jugar como lateral derecho, su posición natural, y considera «sana» la competencia con David Rodríguez en esa demarcación.

Ambos futbolistas isleños formaron de inicio el pasado sábado ante el Racing Club de Ferrol, con victoria blanquiazul por 0-2, ya que el entrenador del equipo, Álvaro Cervera, decidió situar a David Rodríguez como lateral izquierdo, a pierna cambiada, como también hizo durante el encuentro de Copa del Rey en Alcalá (0-4).

Paciencia

César Álvarez ha dicho que nunca perdió la ilusión de empezar a tener protagonismo, y en un futuro solo se ve en el CD Tenerife, porque su ilusión era llegar al primer equipo.

«El entrenador decidió sacar un equipo al principio, ganamos todos los partidos y no hacía falta hacer muchos cambios. No había que desesperarse, las temporadas son muy largas y tienes que aprovechar las oportunidades cuando lleguen. Siempre he tenido la misma alegría, juegue o no», ha explicado.

Momento de forma

El lateral tinerfeño ha asegurado que tras ganar en Galicia y cortar «una mala dinámica» frente a un «rival directo» por el ascenso, ya piensan en el partido del próximo sábado ante el Bilbao Athletic, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, el primero de los dos consecutivos que afrontarán ante equipos dependientes.

«Sabemos que en esta categoría hay mucha calidad en los filiales, pero solo estamos centrados en el primero ante el Athletic; esperamos tener una buena actuación y sumar los tres puntos», ha relatado.

César se congratula también de que muchos jugadores canarios hayan coincidido en los últimos partidos, y resalta la presencia del delantero Fran Sabina, con quien ha compartido vivencias durante muchos años en las categorías inferiores de la entidad.

«Es una ilusión tremenda para los dos estar ahora en el primer equipo, y estoy muy contento de que vayan saliendo jugadores de la isla», ha valorado.