Cinta Rodríguez: “Queremos que la afición celebre la primera victoria en nuestro estadio” / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife Egatesa regresará este domingo a las 12:00 (hora canaria) al Heliodoro Rodríguez López para medirse al Granada CF en la décima jornada de la Liga F Moeve. Será el esperado reencuentro del conjunto tinerfeño con su afición, después de casi un mes sin jugar como local debido al parón de selecciones y a dos compromisos consecutivos a domicilio. En ambos desplazamientos, el equipo dirigido por Eder Maestre mostró un gran nivel competitivo, logrando sendas victorias ante el Levante UD y el Madrid CFF.

La plantilla afronta con ilusión la cita ante el conjunto nazarí, con la meta de lograr la primera victoria de la temporada ante su público y mantener la positiva dinámica de resultados, que las mantiene en la quinta posición muy cerca de sus predecesores.

Una de las protagonistas de los últimos encuentros a domicilio es Cinta Rodríguez, que ha encadenado dos titularidades consecutivas ofreciendo un rendimiento muy sólido. La defensa onubense, que cumple su segunda temporada como blanquiazul, ha sabido aprovechar su oportunidad para consolidarse en el once inicial en este tramo de la temporada. “Me estoy encontrando muy bien, bastante cómoda, a medida que van pasando los entrenamientos y, sobre todo los partidos, estoy ganando mucha confianza y eso es muy importante. En mi mente solo está seguir trabajando cada día para poder ayudar cada domingo”

Cinta subraya además la importancia de mantener la concentración y seguir creciendo como grupo: “Es cierto que se nos está resistiendo la victoria en casa, pero creo que venimos de una buena dinámica. Lo más importante creo que es tener cabeza, tener muchas ganas y saber que con trabajo estaremos más cerca de lograr los tres puntos”.