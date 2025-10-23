La defensa del Tenerife hace balance del buen inicio de temporada destacando el trabajo del grupo y el apoyo de la afición en el Heliodoro

Cinta Rodríguez: “Las victorias en el Heliodoro llegarán” / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta el primer tramo de la temporada con buenas sensaciones tras las ocho primeras jornadas disputadas en la Liga F Moeve. En un curso histórico para el club, con el Heliodoro Rodríguez López como escenario principal de sus partidos en casa, el equipo tinerfeño continúa demostrando su competitividad y compromiso jornada tras jornada.

Balance positivo

Cinta Rodríguez, una de las voces con más peso en el vestuario, realizó un balance positivo del inicio de la temporada. “El análisis es muy bueno. En estas ocho jornadas no hemos podido rendir una victoria a la afición, pero es verdad que hemos estado muy bien. Hemos tenido una derrota y el resto han sido empates y victorias”, explicó la jugadora.

La defensa andaluza también valoró el rendimiento del equipo lejos de la isla. “Fuera de casa lo estamos haciendo muy bien, que era algo que la temporada pasada nos costaba un poco más. En casa también estamos muy bien y la afición nos arropa; estoy segura de que llegarán las victorias”, añadió.

Sobre el último encuentro disputado en el Heliodoro, Cinta destacó la capacidad del equipo para competir ante rivales exigentes: “Teníamos un rival complicado en casa la última jornada, pero aún así nos llevamos un punto y conseguimos hacer dos goles, que era algo que nos estaba costando un poco”.

Parón para recargar fuerzas

Tras unas semanas de gran exigencia física y emocional, la plantilla afronta este parón con el objetivo de recuperar fuerzas. “Estas jornadas han sido exigentes y esta semana nos sirve para descansar un poco y recargar las pilas para los siguientes partidos”, concluyó la jugadora.

Con la vista puesta en los próximos compromisos ligueros, el primer equipo del CD Tenerife Femenino mantiene intacta su ambición y compromiso por seguir creciendo y luchando cada fin de semana por sus objetivos.