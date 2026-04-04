Joan Sastre confía en el buen momento de La Laguna Tenerife y pide, en la rueda de prensa, imponer su estilo ante un Força Lleida herido y peligroso en su cancha

Joan Sastre: «Debemos jugar a lo que queremos nosotros y no a lo que quieran ellos» / La Laguna Tenerife

El alero de La Laguna Tenerife, Joan Sastre, afirmó este viernes, en la rueda de prensa, en relación al choque ante el Força Lleida del domingo, en el Barris Nord, que “debemos intentar jugar a lo que queremos nosotros y no a lo que quieran ellos”.

El escolta del La Laguna Tenerife habló del choque ante los catalanes y destacó el buen momento por el que atraviesa su equipo, pero advirtió de la peligrosidad del rival en su cancha.

En el nivel deseado

Sobre su equipo, el alero comentó que “está bien, en una buena dinámica y con un gran ritmo de partidos. Creo que estamos en el nivel que queríamos estar, jugando un buen baloncesto, a nuestro ritmo y a lo que queremos jugar. Las últimas semanas han sido muy buenas y esperamos seguir así».

Añadió que “tenemos que estar preparados, corregir errores de aquel partido y, sobre todo, igualar su nivel de dureza e intensidad. Debemos intentar jugar a nuestro ritmo y a lo que queremos nosotros, no a lo que quieran ellos».

Un rival incómodo en su casa

De toda formas, quiso dejar claro que el encuentro del domingo será un choque muy complicado, ya por su cancha, por la presión desde las gradas y recordó que los catalanes ganaron en la primera vuelta en el encuentro jugado en el Santiago Martín (87-94).

“Su cancha siempre es una pista difícil, con una afición que aprieta mucho e incomoda al rival. Ellos aquí ya nos ganaron, hicieron un muy buen partido contra nosotros y seguro que querrán repetir lo que les salió bien», destacó el jugador balear.

Rival herido y peligroso

Con ocho triunfos en 24 partidos, el Força Lleida llega al choque en una situación delicada tras encadenar siete derrotas consecutivas, un factor que, según Sastre, los hace aún más peligrosos.

“Seguro que irán con el cuchillo entre los dientes. Vienen de una mala dinámica, pero eso les hace más peligrosos. Están a solo dos victorias del descenso y estar ahí abajo siempre te hace apretar un poco más», señaló.