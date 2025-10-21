Juanjo Sánchez ha admitido que el equipo habló de puertas para adentro sobre la derrota y lo que tienen que retocar para seguir mejorando

Juanjo Sánchez: «Tenemos que adaptarnos a los rivales»

El futbolista del CD Tenerife Juanjo Sánchez ha manifestado este martes que deben «adaptarse» a lo que proponen sus rivales en el grupo 1 de Primera Federación para que no se repita lo ocurrido el pasado sábado ante Unionistas de Salamanca, frente al que perdieron la condición de invictos esta temporada (0-2).

El centrocampista sevillano ha dicho en conferencia de prensa que han hablado de puertas para adentro sobre esa primera derrota del curso, pese a la cual siguen líderes, y el entrenador les ha pedido que recuperen la versión mostrada en los seis primeros partidos del campeonato.

Intensidad y mejora en defensa

En concreto, Álvaro Cervera les demanda que sean «intensos, hacernos fuertes en defensa y llevar el balón a las bandas».

A juicio de Juanjo Sánchez, como buen conocedor de la tercera categoría del fútbol español, -«llevo muchos partidos en Primera Federación», ha recordado-, tampoco «era normal» que el Tenerife demostrase tanta superioridad en los primeros seis encuentros, en los que consiguió un pleno de dieciocho puntos, pero los rivales «nos estudian y saben nuestros puntos fuertes», y han ido «mejorando» su rendimiento según avanza la competición.

Tres partidos consecutivos fuera de casa

El equipo blanquiazul afrontará ahora tres partidos consecutivos fuera de casa. El primero ante Barakaldo CF (viernes 24 de octubre) y luego contra el Racing de Ferrol (sábado 1 de noviembre) en la competición liguera. Por último, contra la RSD Alcalá, de Segunda Federación, el martes 28 de octubre en la Copa del Rey.

«Tenemos el próximo viernes una oportunidad muy bonita de sumar ante un rival muy duro en su casa, donde ha perdido pocos puntos y que nos pondrá las cosas muy difíciles», ha explicado el jugador andaluz ante la inminente visita al Barakaldo, séptimo clasificado, que permanece invicto en el estadio Lasesarre, con dos triunfos y dos empates.