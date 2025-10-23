Luis García piensa que la Unión Deportiva Las Palmas debe hacer un gran partido si quiere ganarle en El Alcoraz al Huesca

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ha manifestado este jueves, en la víspera de la visita a la SD Huesca, que su equipo necesitará hacer «un gran partido» para ganar en el estadio El Alcoraz, que históricamente se le ha resistido hasta ahora al conjunto amarillo.

El técnico asturiano espera un encuentro «muy competido» ante un rival que la semana anterior no pudo jugar su partido ante la Real Sociedad B por un virus en gran parte de su plantilla, «lo que no deja de ser un contratiempo», aunque cree que el cuadro oscense llegará «preparado» al choque.

«Es un buen rival, muy reconocible, que sabe muy bien donde están sus puntos fuertes y los aprovecha. Ataca muy bien el área, tiene muy buen balón parado, y un entrenador joven pero con una proyección muy buena», ha relatado en referencia al cuadro altoaragonés y a su técnico, el ilicitano Sergi Guilló.

Adaptarse a los escenarios

Luis García espera que sus jugadores se adapten «a los diferentes contextos y escenarios que nos pueda plantear el rival», como ya hicieron en el reciente choque en casa contra el Eibar, que solventaron con un triunfo por 3-1 que les ha permitido asaltar en octubre los puestos de ascenso directo.

El preparador ovetense recuerda que las estadísticas hacen referencia al pasado «y estamos en el presente», pero es sabedor de que para ganar por primera vez en El Alcoraz, necesitarán «hacer un gran partido ante un rival que nos va a poner las cosas muy complicadas».

Luis García se considera «mejor entrenador» del que era cuando llegó al banquillo isleño hace cuatro meses «porque los jugadores me han hecho mejor, me han enseñado muchas cosas», y tiene claro que en el fútbol actual los equipos deben adaptarse «al fútbol total», y no solo plasmar una idea preconcebida, sino «ser inteligentes a la hora de atacar y de defender».

Con esa premisa y con «humildad», porque la categoría «no perdona», el equipo isleño, invicto como visitante esta temporada, espera dormir en la noche del viernes como líder de LaLiga Hypermotion.