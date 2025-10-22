El buen momento de la UD Las Palmas se pone a prueba en El Alcoraz con un enfrentamiento contra la SD Huesca

SD Huesca vs UD Las Palmas | J11 LaLiga Hypermotion 25-26

La UD Las Palmas afronta la jornada 11 de LaLiga Hypermotion con la moral por las nubes. El conjunto amarillo visita este viernes 24 de octubre a las 19:30 (hora canaria) al SD Huesca en el estadio de El Alcoraz, con el objetivo de consolidarse en los puestos de ascenso directo.

Momento de forma de ambos equipos

Los de Luis García llegan tras una convincente victoria por 3-1 ante el Eibar, que reafirma su gran estado de forma: 7 de los últimos 9 puntos en juego y un fútbol cada vez más sólido. Este impulso ha colocado a los grancanarios en la segunda posición con 18 puntos, aprovechando el tropiezo del Cádiz ante el Burgos (1-3) para asaltar la zona de ascenso directo.

En el otro lado, el Huesca vive un momento más irregular. Los aragoneses han logrado solo una victoria en sus últimos cuatro partidos, con tres derrotas que los han dejado en la 14ª posición con 13 puntos. Su único triunfo reciente fue un sufrido 2-1 ante el Burgos, decidido con un gol de Ntamack en el minuto 94. El equipo de Sergi Guilló necesita reaccionar en casa para alejarse del peligro, pues está apenas a tres puntos del descenso.

Clasificación

Las Palmas atraviesa un buen momento y se sitúa en ascenso directo con 18 puntos. Por otro lado, el Huesca está en la 14º posición con 13 puntos a 3 del descenso.

Dónde ver el partido

La retransmisión va a comenzar a las 19:00 (hora canaria) con la previa del partido que se podrá seguir en directo por la señal de TDT de TV Canaria y en la página web con geolocalización. El balón rodará a las 19:30 (hora canaria).

RTVC.



Alineaciones

Minuto a minuto SD Huesca vs UD Las Palmas

