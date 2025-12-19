En la rueda de prensa previa, Txus Vidorreta analizó el reto de visitar a un Girona casi invencible en Fontajau y confirmó la duda de Jaime Fernández para el duelo

Txus Vidorreta analiza las dudas del Tenerife antes del partido en Girona / La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife visitará mañana sábado el fortín de Fontajau, donde el Básquet Girona solo ha perdido una vez en la presente temporada y apura sus opciones de clasificarse para la Copa del Rey.

Lo hará con la seria duda de Jaime Fernández, que se ha resentido de sus molestias físicas, y con el respeto que le infunde un rival del que el técnico aurinegro, Txus Vidorreta, ha destacado el ritmo que le imprime a su juego.

La plantilla, entre dudas y retornos

En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, ha hecho repaso del estado físico actual de su plantilla tras una exigente semana europea y ha avanzado que Jaime Fernández es seria duda para el choque de mañana. El escolta madrileño se ha resentido de sus molestias y no tiene muy claro de que pueda actuar ante los catalanes.

Sí estarán Fran Guerra, “que evoluciona positivamente”; Marcelinho Huertas, que “sigue respondiendo bien a los tratamientos”; y Bruno Fitipaldo, que “ha superado unos problemas personales, ya se encuentra plenamente integrado”.

De todas formas, ha anunciado la presencia en Dylan Bordón en el desplazamiento del equipo a Girona.

Las claves para ganar

Sobre el equipo que dirige Moncho Fernández, Vidorreta ha destacado su estilo de juego «dinámico y agresivo» y ha advertido de la importancia «de controlar el ritmo y, especialmente, el perímetro».

«Es un equipo que juega con mucho ritmo y busca el tiro de tres puntos en cuanto tiene una mínima ventaja», dijo el entrenador del Tenerife, quien añadió que la clave para el triunfo es que su equipo haga «un buen trabajo ofensivo, pero sobre todo estar muy enfocados en la transición defensiva, el rebote y la defensa del tiro de tres».

Sobre la marcha de Kostadinov

El técnico habló sobre la salida de Kostas Kostadinov y dijo que «no se encontraba a gusto por la ausencia de minutos y ante un jugador a disgusto, preferimos buscar una salida que además ha incluido un traspaso económico positivo para el club».