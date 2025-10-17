Luis García: «El equipo tiene ganas de dar una alegría a la afición»

Luis García valoró en la rueda de prensa el encuentro que disputarán este domingo, ante la SD Eibar en el Estadio Gran Canaria.

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, compareció en rueda de prensa en la previa del encuentro frente a la SD Eibar. Sobre el rival destacó: «Es un equipo muy interesante que ataca muy bien de manera posicional y en fase defensiva es difícil de atacar. Nos va a poner las cosas muy difíciles, pero estoy muy contento por cómo estamos trabajando. El equipo tiene muchas ganas de dar una alegría a nuestra gente».

La UD Las Palmas es el equipo menos goleado del fútbol profesional y, además, de seguir siendo fuerte en la fase defensiva, pretende mejorar en ataque. Para ello, su entrenador destaca la importancia de «recuperar pronto el balón, atacar de forma ordenada y hacer daño al rival».

Respecto a su papel como entrenador ha especificado que «lo único que trato es sacar el máximo rendimiento al equipo en todas las fases del juego. Siempre he estado alineado con lo que piensa el club». También ha comentado la importancia de la afición y les ha agradecido el apoyo que reciben día a día, «Los necesitamos y lo más importante es que se sientan identificados con el equipo».

Además el día del partido, el domingo 19, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y el equipo estrenará una camiseta rosa en apoyo a esta lucha. El entrenador ovetense subraya esta iniciativa «Todos tenemos que estar concienciados en la lucha contra el cáncer de mama, es una iniciativa fantástica por parte del club. Ahí estaremos para apoyar la causa».

La evolución de los lesionados

El técnico asturiano no podrá contar con el defensa Mika Mármol del que ha comentado que su recuperación sigue con normalidad y que «cuanto antes se recupere mejor, porque tendremos más opciones». Al igual que Sandro Ramírez del que asegura que «más pronto que tarde estará disponible para participar». Tampoco contará con Jonathan Viera y Jesé Rodríguez, además de Jeremía Recoba, lesionado de larga duración.

En el caso de Kirian Rodríguez, Luis García prefiere «no tener prisa» y que el jugador vaya acumuando cada vez más minutos, ya que para él es «un jugador diferencial y nos aporta muchas cosas». Por otro lado, recupera al delantero centro serbio Milos Lukovic, una vez cumplida su sanción de dos partidos tras ser expulsado por escupir a un contrario.