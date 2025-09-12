El delegado de Ryanair ha avanzado que tiene previsto volver a Madrid dentro de dos semanas y que probablemente anunciará este nuevo recorte

Imagen archivo RTVC.

El consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O’Leary, ha señalado que podría reducir otro millón de asientos en los vuelos a España el próximo verano si el gestor aeroportuario español Aena no baja las tasas aeroportuarias tras el incremento del 6,5 % anunciado.

Aerolínea irlandesa

En una entrevista al Financial Times tras la reunión anual de la aerolínea irlandesa de bajo coste, O’Leary ha avanzado que tiene previsto volver a Madrid dentro de dos semanas y que probablemente anunciará este nuevo recorte.

«Si los precios en la España regional son demasiado altos, vuelo a otro lugar», ha agregado el ejecutivo de Ryanair, que ha insistido en que si el gobierno español no es capaz de convencer a Aena de que dé marcha atrás en esta subida de tasas «no tengo ningún interés en atenderlos».

Asientos en España

Ryanair, que acusa a Aena de monopolio, ha anunciado este mes un recorte de un millón de asientos en España para la temporada de invierno. Esta menor oferta de asientos supondrá la pérdida de más de un millón de plazas. Además, sumadas a las 800.000 que Ryanair ha eliminado en la temporada de verano, eleva el recorte total a 2 millones en el conjunto de 2025.

Una cifra que podría ser superior si se hace efectivo el recorte que sondea para los vuelos a España el próximo verano.

Delegado de Ryanair

El comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, tiene previsto reunirse este viernes con el consejero delegado e Ryanair, un encuentro que ha provocado la «sorpresa» del ministro español de Consumo, Pablo Bustinduy, que lamenta que esta cita sea antes con el «magnate» de Ryanair que con el Gobierno español tras el «chantaje» de la aerolínea por las tasas de Aena.

En plena polémica por las tasas, el presidente de Aena, Maurici Lucena, ha acusado a la aerolínea irlandesa de distorsionar las cifras. Así como de querer ganar más dinero, aunque sea sufragado por el bolsillo de los contribuyentes.