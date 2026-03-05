El sábado 7 de marzo tendrá lugar el Carnaval de Día de Telde en el Auditorio del Parque de San Juan, y el domingo 8 será el tradicional Baile del Centro de Mayores

La plaza de San Gregorio acogerá a las 20.00 horas de este viernes el acto inaugural del Carnaval de Telde 2026, con el pregón de Salvador Santana, trabajador municipal y querido vecino de la ciudad. Como antesala, un pasacalles anunciador recorrerá las calles del casco comercial de la ciudad, con inicio desde el parque Franchy Roca, a partir de las 19.30 horas, donde habrá charanga, batucada, comparsa, papahuevos y murgas locales.

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Telde.

Ayuntamiento de Telde

Santana ha sido elegido por el Ayuntamiento de Telde, a través de su alcalde, Juan Antonio Peña, y el concejal de Festejos y Ferias, Miguel Rodríguez, para pregonar el comienzo de la festividad. “Salvador es una persona que reúne muchos de los valores que queremos transmitir en este y todos los carnavales de la ciudad. La bondad, la solidaridad, el respeto a las tradiciones o la originalidad son algunas de las características que le definen. Por ello, creemos que es la persona ideal para este acto”, destaca Juan Antonio Peña.

Miguel Rodríguez añade que “con esta velada se abre un programa cargado de actos populares dedicados a toda la ciudadanía”. En este sentido, subraya el carácter “accesible” de las carnestolendas teldenses, “un compromiso que nos hemos propuesto desde el inicio de este mandato”, añade el concejal. Prueba de ello será la celebración de la Cabalgata Accesible el viernes 13 de marzo, en su segunda edición, libre de ruidos, pensada para la inclusión de todas aquellas personas sensibles a los estruendos, como personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quienes también merecen disfrutar de la magia del Carnaval de Telde.

Carnaval de Día

El sábado 7 de marzo tendrá lugar el Carnaval de Día en el Auditorio del Parque de San Juan, y el domingo 8 será el tradicional Baile del Centro de Mayores. Durante la siguiente semana tendrán lugar la presentación de la Murga Los Tutti Fruttis, la actividad deportiva Encesta el Carnaval, la carrera de Tacones, representación teatral La batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma en la Zona Comercial de Los Llanos, el Día del Sombrero en el Mercado Municipal y el Encuentro de Academias de Baile del Municipio. Por su parte, Arnaldo Ojeda Cruz mostrará su historia a lo largo de los años en el Carnaval de Telde a través de sus diferentes disfraces y obras. La inauguración será el próximo lunes 9 de marzo, a las 20.00 horas.

El sábado 14 de marzo se inundarán las calles de disfraces y mascaritas con la Gran Cabalgata del Carnaval, cuyo inicio está previsto para las 17.00 horas. El recorrido será el mismo que en la última edición, con casi 4 kilómetros de distancia. La comitiva comenzará en la Avenida Alejandro Castro y seguirá por la Avenida del Cabildo en dirección bajada, rotonda Daora, Avenida del Cabildo dirección subida, calle Roque, Licenciado Gilberto Monzón Mayor, Antonio Romeu de Armas, León y Castillo, Plaza de San Juan, Juan Carlos I, Pedro Agustín del Castillo, GC-100, Músico Víctor Ureña, Profesor Lucas Arencibia Gil y terminará en Francisco Villen Lucena, junto al Parque Urbano de San Juan, donde se podrá continuar la fiesta.

Quema final de la Sardina

Esta edición pondrá el broche de oro el miércoles 18 de marzo, desde las 19.00 horas, con el Entierro de la Sardina, donde los participantes llorarán la pérdida en un recorrido que irá desde el parque Franchy Roca hasta la plaza de San Juan, con la quema final de la Sardina.

El Ayuntamiento de Telde invita a toda la ciudadanía a acudir este viernes a los actos inaugurales de esta festividad, así como a participar en todos los actos programados por la Concejalía de Festejos hasta el 18 de marzo.