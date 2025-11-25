Salvamento rescata a 42 migrantes en una neumática al sur de Gran Canaria

Un buque mercante avistó la embarcación neumática y dio el aviso, siendo la Guardamar Urania la que realizó la operación de rescate y traslado de los migrantes, todos en buen estado de salud, hasta el muelle de Arguineguín

Salvamento Marítimo ha rescatado este martes a 42 migrantes, entre ellos 9 mujeres y 2 menores, que viajaban a bordo de una embarcación neumática a unas 85 millas náuticas al sur de Gran Canaria.

Informa RTVC.

Un buque mercante que avistó la embarcación dio el aviso, siendo la Guardamar Urania la que realizó la operación de rescate y el traslado de los migrantes hasta el muelle de Arguineguín, en el sur grancanario, según informa Salvamento Marítimo.

Los migrantes, de distintas nacionalidades. se encontraban en aparente buen estado de salud tras la travesía. Sobre las 16.00 horas, el equipo de Emergencia se encontraba terminando las labores de desembarco de las 42 personas, que recibirán la primera asistencia humanitaria y sanitaria en tierra.