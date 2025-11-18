Los vecinos del pueblo de San Andrés celebran la reciente retirada de una valla publicitaria que delimitaba con el camposanto

Informa: RTVC

Los vecinos y vecinas del pueblo de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, celebran el avance de los trabajos de rehabilitación del cementerio de Traslarena, conocido por muchos como el cementerio de la playa de Las Teresitas.

La historia de este camposanto se remonta al año 1.893, cuando comenzó su creación hasta convertirse actualmente en una de las señas de identidad de San Andrés. Con el paso del tiempo, la imagen del cementerio se había ido deteriorando, pero gracias al trabajo conjunto de los vecinos se está logrando su progresiva rehabilitación.

Recientemente se ha producido la retirada de una valla publicitaria que durante décadas se levantó junto a uno de los muros del cementerio. Una demanda histórica de los vecinos, quienes consideraban que su ubicación en el entorno del camposanto «estaba fuera de lugar».

Los trabajos de reacondicionamiento para lograr la recuperación de su apariencia original continuarán desarrollándose.