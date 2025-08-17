Música, tradición y hospitalidad marcaron una de las jornadas más esperadas de las fiestas patronales del municipio lanzaroteño

San Bartolomé, en Lanzarote, celebró este sábado una de sus citas más destacadas. La romería popular reunió a cientos de personas en un ambiente festivo lleno de música y tradición. La jornada, organizada por la concejalía de Festejos, se convirtió en un homenaje a las raíces del municipio.

San Bartolomé, en Lanzarote, celebró este sábado la romería en honor a su patrón | Ayuntamiento de San Bartolomé

El paseo romero comenzó a las 19:00 horas desde el campo municipal de fútbol. Vecinas y vecinos engalanados con la indumentaria típica compartieron productos locales con los participantes, acompañados por carros y parrandas que llenaron las calles de color.

Un recorrido lleno de folclore y productos típicos

El cortejo recorrió las calles Sereno, Rubicón, Calderetas y Párroco San Martín hasta llegar a la plaza León y Castillo. El folclore, los bailes populares y el reparto de productos típicos marcaron el trayecto, en un ambiente de hospitalidad que se prolongó durante toda la tarde.

El alcalde, Isidro Pérez, expresó su satisfacción por la alta participación. Destacó que la romería representa la historia y la generosidad del pueblo, capaz de acoger con cariño tanto a vecinos como a visitantes llegados de otros municipios.

Tradición y juventud unidas

El grupo de gobierno valoró el aumento constante de asistentes cada año. Consideran que la sencillez y la autenticidad de la romería hacen que más personas se sumen a esta celebración, que se ha consolidado como un referente.

La concejala de Festejos, Estefanía Luzardo, resaltó la importancia de trasladar la tradición a los jóvenes. Se mostró satisfecha al comprobar la amplia participación de nuevas generaciones, convencida de que el patrimonio cultural del municipio sigue vivo y con futuro.

Reconocimientos y música para continuar la fiesta

Durante el recorrido se escucharon isas y folías que acompañaron el ambiente festivo. En la plaza León y Castillo, Rubén Valiente y Luisa Rodríguez fueron elegidos Romero y Romera de las fiestas, por representar con fidelidad la indumentaria y el espíritu tradicional.

La noche continuó con el esperado Baile del Romero, que contó con las actuaciones de Lanzarote Swing y Borrón y Cuenta Nueva. La verbena en el parque Félix Rodríguez de la Fuente puso el broche final a la jornada, con la música de Vocal Force, Rika Banda y DJ Javi Fajardo.

El Ayuntamiento de San Bartolomé agradeció la colaboración ciudadana. Destacaron el trabajo de colectivos, asociaciones y cuerpos de seguridad, que garantizaron una romería sin incidencias y con total seguridad para todos los asistentes.