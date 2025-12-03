El hombre acusado de robar y matar a martillazos a su suegra ha reconocido los hechos tras modificar la Fiscalía su escrito de cargos para admitir que sufría una grave adicción a la cocaína

El procesado, R.S.R.S, ha reconocido los hechos tras modificar la Fiscalía su escrito de cargos para admitir que sufría una grave adicción a la cocaína y que cometió el robo para consumir droga, por lo que ha rebajado la pena inicial de 24 años y ocho meses de cárcel que reclamaba por los delitos de asesinato y robo en casa habitada.

Informa RTVC.

En una vista celebrada en la Audiencia Provincial, previa a reunir al Jurado que iba a enjuiciar el caso, el Ministerio Fiscal ha considerado como atenuante la «grave adicción» a sustancias tóxicas del procesado, que después de cometer los hechos, con el dinero robado se fue a comprar cocaína y a consumirla a casa de un amigo, un extremo, el del robo del dinero, que había negado hasta este miércoles. La Fiscalía había inicialmente incluido como atenuante la confesión y las agravantes de parentesco y reincidencia.

Un vecino de San Mateo acepta 15 años de cárcel tras confesar que mató y robó a su suegra. Imagen de archivo de San Mateo, en Gran Canaria. RTVC

Delito de asesinato y robo

Por el delito de asesinato, R.S.R.S ha aceptado una pena de doce años y diez meses de prisión y por el del robo, otra de dos años y dos meses de cárcel.

Además, deberá indemnizar a los tres hijos de la fallecida con 120.000 euros a cada uno y a su nieta (menor de edad), con 15.000 euros, por los daños morales sufridos. También pagará al hermano de la víctima 11.000 euros, que le corresponden de los 22.000 euros de la herencia que robó de su casa, y 11.030 euros a los tres hijos de su suegra.

El acusado además ha aceptado la prohibición de residir durante 23 años en San Mateo y de acercarse y comunicarse con los familiares de la víctima por este periodo de tiempo.

El presidente del tribunal, Emilio Moya, ha informado de que redactará la sentencia en estos términos y tendrá un carácter firme, ya que el procesado ha renunciado a recurrirla.

Vivía en el piso superior de la casa terrera

El acusado vivía con su mujer y su hija en el piso superior de la casa terrera donde cometió el crimen para robar 22.000 euros que sabía que había sacado del banco tras el fallecimiento del padre.

El procesado aprovechó esa ocasión porque su suegra estaba fuera de la vivienda, si bien esta llegó 20 minutos después, aunque no se ha podido determinar el momento en que se encontró con el acusado o si tuvo alguna conversación o discusión con este.

El relato de hechos probados que el acusado ha aceptado detalla que ambos se encontraron en el salón, cerca de la puerta de entrada, y que él le propinó un golpe en la cabeza con un martillo. Luego, con la intención de acabar con la vida de su suegra, continuó golpeándola repetidamente con el martillo en la parte posterior de la cabeza, lo que le provocó la muerte.

22.000 euros

El acusado, posteriormente, registró el bolso la mujer, cogió el dinero en efectivo que tenía y abandonó la vivienda, llevándose consigo también una bolsa de plástico con monedas y los 22.000 euros que había logrado encontrar guardados en un sobre entre la ropa de cama del dormitorio principal, y dejando a su suegra tendida en el suelo en un charco de sangre, señala el escrito de acusación.

La víctima fue hallada por un vecino, de profesión policía nacional, que esa misma noche y a instancia de familiares de esta, preocupados porque no respondía al teléfono, entró en el domicilio por la puerta de atrás, cuyo cuadrante de cristal había roto el acusado para acceder a la casa.

El acusado, tras ser detenido, reconoció en una segunda declaración que efectuó ese mismo día que había accedido a casa de su suegra con la intención de coger dinero y que la golpeó una vez con un martillo en la cabeza al ser sorprendido por esta al llegar a la vivienda.