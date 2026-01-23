San Sebastián de La Gomera se fundó a finales del siglo XV, la ciudad mantiene su patrimonio histórico y un crecimiento urbano equilibrado

San Sebastián de La Gomera, fundada a finales del siglo XV por Hernán Peraza el Viejo, es la capital de isla más antigua de Canarias y conmemora este año 575 años de historia.

El origen del municipio está ligado a la buena relación del fundador con los aborígenes de la isla y a la devoción por San Sebastián, santo mártir venerado por los colonizadores procedentes del sur de la península.

A lo largo de los siglos, la capital gomera ha experimentado una importante transformación urbanística, apostando por un desarrollo equilibrado que respeta el territorio y su identidad.

San Sebastián de La Gomera celebra 575 años como la capital más antigua de Canarias. RTVC

La evolución de la capital

Espacios como el Parque de la Torre se han consolidado como pulmones verdes en torno a enclaves históricos como la Torre de los Peraza, la Iglesia de la Asunción y la ermita de San Sebastián, todos ellos del siglo XV.

El primer mapa conocido del municipio, elaborado por Leonardo Torriani, permite conocer la evolución de San Sebastián, que cada mes de enero celebra sus fiestas patronales, reafirmando su papel como referente histórico y cultural del Archipiélago.