El Papa ha subrayado que «la paz que Jesús nos entrega no es aquella que se limita a silenciar las armas, sino la que toca y transforma el corazón»

León XIV ha oficiado la primera Misa del de Resurrección de su pontificado y ha lanzado un llamamiento a la paz en la bendición ‘Urbi et Orbi’ del Domingo de Pascua y ha denunciado la «globalización de la indiferencia». Todo ello, ante la muerte de «miles de personas» en los conflictos armados, instando a que «quienes tienen armas en sus manos las abandonen«.

Informa. RTVC.

El Pontífice, que ha hablado desde la logia de la Basílica de San Pedro ante 50.000 fieles, según datos de Vatican News, ha rechazado que la paz tenga que ser «una paz impuesta por la fuerza» y ha reclamado que se alcance «mediante el diálogo, no con la voluntad de dominar al otro, sino de encontrarlo».

Últimas palabras

«Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes ante la muerte de miles de personas». Así lo afirmó León XIV, que retomó una expresión del Papa Francisco «quien hace justo un año desde esta logia dirigió al mundo sus últimas palabras para denunciar esa actitud colectiva: ‘Cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los tantos conflictos que afectan a diversas partes del mundo‘».

El Papa ha subrayado que «la paz que Jesús nos entrega no es aquella que se limita a silenciar las armas, sino la que toca y transforma el corazón».