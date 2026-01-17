La romería ha reunido a grupos de la isla colombina, además de de otros puntos, en un recorrido que ha finalizado en la Plaza de Las Américas

San Sebastián de La Gomera ha abierto el calendario romero de Canarias este sábado, pues ha celebrado la primera romería del año, así como el tradicional, Baile de Magos.

Informa. RTVC.

Grupos de la isla

Romería de San Sebastián. Imagen archivo RTVC.

Primera romería del año en Canarias, se celebra en la capital gomera en honor a San Sebastián, su patrón, que como cada año se conmemora el sábado más cercano al día 20 de enero.

Una fiesta que ha reunido a grupos de la isla colombina, además de venidos de otros puntos, en un recorrido que ha finalizado en la Plaza de Las Américas, donde la fiesta ha continuado con la música de las parrandas, orquestas y la celebración del tradicional baile de magos.