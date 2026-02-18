ES NOTICIA

San Sebastián de La Gomera se prepara para conocer a su nueva reina del Carnaval

Redacción RTVC
Redacción RTVC
La gala dará comienzo a las 20:00 horas de este jueves

San Sebastián de La Gomera ya vive con intensidad la cuenta atrás para la esperada Gala de Elección de la Reina Adulta y de los Mayores del Carnaval, que se celebrará este jueves a las 20:00 horas. El escenario vibra en los ensayos, donde ritmo, nervios e ilusión se mezclan en cada pase.

https://youtu.be/uRCioSDS1DY

Las candidatas ultiman cada detalle de la puesta en escena junto a la asociación Iballa, que también se prepara para aportar baile y energía a una velada que marcará el arranque oficial de la fiesta en el municipio.

“Estamos pues con todos los preparativos, con toda la ilusión porque queremos que a todo el público de San Sebastián le guste todo el montaje que estamos haciendo”, afirmó José Rodríguez, director artístico de la gala.

Teresa Armas Aguilar, Reina de los Mayores del Carnaval de San Sebastián de La Gomera 2025/ Imagen del Ayuntamiento capitalino

Por su parte, la actual reina de los mayores, Teresa Armas Aguilar, expresó ilusionada: “Tengo que despedir ya el reinado y entregar el cetro. Que lo disfruten y vamos a ver cómo saldrá la cosa y luego terminar y disfrutar del Carnaval”.

