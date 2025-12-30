ES NOTICIA

San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria | 2025

San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria, tercera más multitudinaria de España, arranca esta tarde con varias modalidades y ofreceremos retransmisión en directo para toda la audiencia

El 31 de diciembre de 2025, Las Palmas de Gran Canaria celebra una de sus grandes citas deportivas de fin de año: la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria 2025.

Esta edición presume de ambición: con el objetivo de alcanzar los 10 000 corredores inscritos, la prueba combina deporte, cultura festiva y solidaridad en un circuito urbano que recorre distintas zonas de la ciudad.

El programa de la jornada incluye varias modalidades:
• 5 km competitivos homologados por la Real Federación Española de Atletismo, con salida esa tarde en torno a las 15:30 horas.
• Carrera popular de 6 km, accesible para todos los públicos, familias y mascotas, con salida prevista a las 17:00 horas.
• Además, la modalidad Kids para los corredores más jóvenes dará comienzo desde las 16:00 horas.

Corremos por lo que importa

Este año, la San Silvestre local incorpora un mensaje especial de paz, con la participación confirmada de atletas destacados como el fondista Chema Martínez, que se suma a la iniciativa bajo el lema “Corremos por lo que importa”.

Desde el Ayuntamiento y los organizadores se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad, movilidad y limpieza para acompañar a los participantes y al público durante toda la tarde y la noche de fin de año.

Te lo vamos a retransmitir en directo, con conexiones desde la salida, el paso por puntos clave del recorrido y la llegada de los corredores, para que la comunidad pueda seguir cada momento de esta fiesta deportiva.

