El nuevo órgano, el Comité Ejecutivo del Deporte Español , integrado por el CSD, el COE y el CPE, nace para impulsar las políticas deportivas y aplicar propuestas del Modelo del Deporte

Sánchez anuncia la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español. RTVC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español. Se trata de un nuevo órgano integrado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), el Comité Olímpico Español (COE) y el Comité Paralímpico Español (CPE).

La iniciativa busca reforzar la coordinación institucional y avanzar en la modernización del sistema deportivo.

Sánchez explicó que este comité trabajará dentro del marco del CSD “al servicio de nuestras federaciones y deportistas”. Además, subrayó que supone “un avance importante” al dar a las tres principales instituciones del deporte español un papel central en la aplicación de las políticas deportivas.

Estudio Modelo del Deporte

El anuncio se realizó durante la presentación del estudio Modelo del Deporte, un documento que examina la situación del deporte en España. Plantea 62 propuestas para mejorar las condiciones de federaciones, deportistas, ligas, técnicos y árbitros, entre otros agentes del sector.

El acto contó con la presencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes; el presidente del COE, Alejandro Blanco; el director general del CPE, Francisco Botía; y el director del estudio, Alberto Palomar, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III.