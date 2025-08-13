Será el próximo lunes 18 de agosto, aprovechando las vacaciones del presidente Sánchez en Lanzarote

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que se reunirá con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el próximo lunes 18 de agosto en Lanzarote. La reunión se ha convocado aprovechando la estancia veraniega del presidente del Gobierno en la isla. Abordarán temas como migración, agenda canaria y asuntos presupuestarios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aterrizado en un avión Falcon en Lanzarote. EFE/ Adriel Perdomo

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Clavijo ha confirmado que recientemente se ha cerrado la fecha oficial del encuentro que mantendrán ambos presidentes en Lanzarote a partir de las 16.30 horas.

Sánchez se encuentra actualmente en Lanzarote por sus vacaciones, por lo que ambos dirigentes se verán en época estival como ya ha ocurrido otros años.

Clavijo ha adelantado que se abordarán asuntos como el tema migratorio, la agenda canaria, temas presupuestarios y acciones del Gobierno, pero ha dicho que espera que los compromisos que se alcancen sean «ejecutados y cumplidos» por parte de los diferentes Ministerios.

En concreto, se ha quejado de que los compromisos que se adquirieron en el despacho anterior en la isla de La Palma «no se han cumplido». «Yo puedo entender la situación política, pero sí espero que de esta reunión y esos acuerdos pues salgan acciones concretas que se pueden cristalizar en los próximos meses», explicó.