Sanidad confirma de la presencia de hasta 40 personas sin sintomatología clara ocupando una cama de Urgencias

El problema de las camas hospitalarias ocupadas por pacientes que ya tienen el alta pero de los que, en muchos casos, sus familiares no se hacen cargo, también está repercutiendo en los servicios de Urgencias. Hasta ahora, era una situación que afectaba solo a las camas en planta, pero Sanidad advierte que cada vez más pacientes sin sintomatología buscan residir en Urgencias.

«Cada vez recibimos más pacientes sin una sintomatología clara, con la única intención de tener un lugar donde residir», comenta Adasat Goya, director del Servicio Canario de la Salud.

Sanidad asegura que trabaja conjuntamente con Bienestar Social para derivar a estas personas a un recurso sociosanitario. Sin embargo, asegura que tras ofrecerle ayuda, muchos se niegan igualmente a abandonar los espacios.

Sanidad advierte de un aumento entre los pacientes sin sintomatología que buscan residir en Urgencias

Goya apunta que «en algún hospital podemos tener hasta 40 personas ahora mismo viviendo diariamente, ocupando una cama de Urgencias».

[bucle_consulta_sanidad]

Por eso hacen un llamamiento para concienciar a los familiares y pacientes que se encuentran en estos casos. Y recuerdan que estas situaciones tensionan los servicios hospitalarios, ya que si una cama está ocupada por un paciente con alta no puede ser utilizada por una persona que realmente esté enferma.