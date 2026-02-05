Sanidad amplía la atención domiciliaria para cáncer, salud mental y paliativos

Sanidad destaca que en dos años se ha ampliado la atención domiciliaria a todas las islas, con la puesta en marcha en los últimos meses de las unidades HADO en los hospitales de Fuerteventura, Norte de Tenerife y El Hierro

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, informó este jueves en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias sobre las acciones puestas en marcha en estos dos años para el refuerzo de los recursos y servicios de atención domiciliaria, entre las que destacó el inicio de un proyecto piloto de atención a pacientes crónicos de alta complejidad, la potenciación del servicio de urgencias a domicilio para pacientes vulnerables, la ampliación de la hospitalización a domicilio a todas las islas o el impulso de los cuidados paliativos.

Próximos avances

Monzón indicó que la previsión es seguir reforzando la atención domiciliaria, incorporando nuevos recursos y mejorando su capacidad resolutiva. Entre las líneas de acción, indicó que se está potenciando el uso de la historia clínica compartida, la teleconsulta y el seguimiento telefónico, como complemento a la visita domiciliaria presencial.

La consejera destacó el trabajo y los avances realizados en estos dos años de legislatura en la atención domiciliaria, tanto en la disposición de nuevos recursos como en la planificación de acciones. Entre estas, se refirió a la implantación del programa AP_Cuida2 y el arranque de un proyecto piloto de atención a pacientes crónicos de alta complejidad (Plan 5 C).

También remarcó la importante actividad realizada por el Servicio de Enfermería de Enlace, con 12.210 pacientes atendidos en Tenerife y más de 25.000 consultas en Gran Canaria. Además, resaltó la potenciación del servicio de urgencias a domicilio para pacientes vulnerables, que evita complicaciones clínicas, traslados a urgencias y reingresos.

Extensión de servicios de Hospitalización a Domicilio

Monzón destacó la ampliación de la hospitalización a domicilio a todas las islas. Recordó la puesta en marcha en los últimos meses de las unidades HADO en los hospitales de Fuerteventura, Norte de Tenerife y El Hierro.

Además, recordó que se ha acometido ampliación de la unidad del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, con 45 nuevas camas. También la de la unidad del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC). Asimismo, avanzó que actualmente el Hospital Materno planifica una unidad de HADO pediátrica, para pacientes pediátricos complejos.

La consejera también recordó la puesta en marcha de un programa domiciliario de administración de tratamientos antineoplásicos, que evita el traslado de pacientes oncológicos a los centros hospitalarios.

Salud mental

En el ámbito de la salud mental, se refirió a la creación en Lanzarote un servicio pionero para pacientes infanto-juveniles con trastorno mental grave. Se tiene previsto extenderlo a Gran Canaria y Tenerife. Igualmente, precisó que otros hospitales, como el Complejo Insular-Materno Infantil y el Hospital General de Fuerteventura realizan intervención domiciliaria a pacientes con trastorno mental grave.

Entre las acciones realizadas, también destacó la puesta en marcha e implantación de los equipos de cuidados paliativos a domicilio en Tenerife. También la creación de las nuevas unidades en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), y en los centros de norte y sur de Tenerife.

La consejera recordó que la atención sanitaria a domicilio está integrada en la cartera de servicios de Atención Primaria. Garantizó que, dado su carácter básico y esencial, se seguirá desarrollando y fortaleciendo. A su vez, desde Atención Hospitalaria se potencia la hospitalización a domicilio o la hospitalización de pacientes con trastornos mentales graves. En este sentido, remarcó que las respectivas Gerencias trabajan en el fortalecimiento de los equipos y el objetivo es mejorar tanto el alcance como la accesibilidad a los servicios.