Salud Pública recuerda a la población que debe protegerse del sol todo el año, incluso en días nublados, usando diariamente un filtro solar con factor de protección solar (SPF) 30 o más

Sanidad eleva a Alto el riesgo por radiación ultravioleta, inusual para esta época del año.

La Consejería de Sanidad de Canarias coordina el Plan de Actuaciones Preventivas de los Efectos de la Exposición a la Radiación Ultravioleta en la Salud, que establece recomendaciones para reducir los efectos en la salud de las personas asociados a la radiación ultravioleta (UV) según los diferentes niveles que se establecen en este Plan.

En este sentido, y según los indicadores establecidos dentro de este Plan, Salud Pública informa de que actualmente el riesgo por radiación ultravioleta en Canarias es ALTO, inusual para esta época del año. Protegerse del sol es una responsabilidad que se debe mantener no solo en verano, sino durante todo el año, incluso en los días nublados. Es importante utilizar diariamente protección solar (SPF 30 o más), permanecer en zonas de sombra y llevar sombreros de ala ancha y ropa que cubra brazos y piernas, así como usar gafas de sol adecuadas.

El daño solar es acumulativo

Salud Pública recuerda que el daño solar es acumulativo y que la exposición excesiva y las quemaduras en la niñez aumentan el riesgo de algunos tipos de cáncer de piel muchos años. O incluso décadas, después. En los días nublados, en los que la sensación de calor puede ser menor, los rayos solares se filtran igualmente a través de las nubes.

Canarias es la región de España de más alta radiación UV durante todo el año, según los datos que proporciona la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La radiación UV es una forma de radiación emitida por el sol y por fuentes artificiales. Como las camas bronceadoras, y que forma parte del espectro no visible de la luz solar.

Niveles de riesgo

El Plan de Actuaciones Preventivas de los Efectos de la Radiación Ultravioleta establece cinco niveles de riesgo (bajo, moderado, alto, muy alto y extremo). A ellos se asocian recomendaciones de protección para la ciudadanía según los riesgos para la salud que conlleve cada uno de los niveles.

De manera semanal la Dirección General de Salud Pública del SCS emite un mapa o varios mapas del archipiélago con el nivel de riesgo según los indicadores que establece la AEMET. Así, el mapa actual fija en alto el riesgo por radiación ultravioleta hasta el próximo lunes, 16 de febrero.

Riesgos de la radiación UV

Los efectos agudos de la radiación UV pueden ser variado. Daños en el ADN, quemaduras solares, reacciones fototóxicas y fotoalérgicas e inmunodepresión. Puede considerarse un factor de riesgo de cáncer y dar lugar a la reactivación de virus, como por ejemplo el del herpes labial.

La sobrexposición a la radiación UV puede causar, asimismo, graves problemas de salud, incluido el cáncer. El más conocido el melanoma, que es el cáncer de células basales o basocelular y de células escamosas o espinocelular. Además, la exposición a la radiación UV aumenta el riesgo de presentar enfermedades oculares si no se usa protección adecuada para los ojos.

La radiación UV puede producir, también, efectos dañinos en cualquier persona, pero los riesgos aumentan para la población que:

• Pasa mucho tiempo al sol o ha tenido quemaduras de sol.

• Tiene la piel, el cabello y los ojos claros.

• Toma ciertos medicamentos orales y tópicos, como antibióticos, píldoras anticonceptivas y productos que contienen peróxido de benzoílo. De igual manera, algunos cosméticos podrían aumentar la sensibilidad de la piel y los ojos a la radiación UV en todos los tipos de piel.

• Cuenta con un familiar con cáncer de piel.

• Más de cincuenta años.

Cómo protegerse de la radiación UV

Desde la Dirección General de Salud Pública se recuerdan las principales recomendaciones para protegerse adecuadamente de la radiación UV:

– Quedarse en la sombra, especialmente durante las horas alrededor del mediodía, entre las 11.00 y las 17.00 horas.

– Vestir ropa que cubra los brazos y las piernas.

– Considerar opciones para proteger a sus hijos en edad infantil según la la intensidad de la radiación UV.

– No exponer nunca a menores de seis meses directamente al sol, ya que su piel es muy vulnerable y no pueden usar cremas fotoprotectoras.

– Usar un sombrero de ala ancha que cubra la cara, cabeza, orejas y cuello.

– Utilizar gafas de sol homologadas, que bloqueen tanto los rayos UVA como los UVB.

– Usar crema de protección solar con factor de protección (SPF) 30 o más alto que proteja tanto de los rayos UVA como de los UVB. Es importante recordar que las cremas fotoprotectoras tienen caducidad.